機車考照3.0！全球首創機車危險感知影像測驗3月上線

2019-02-26 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



騎車到半路前方滾出球、前方的直行車忽然要右轉、路口的家長向孩子揮手...，機車騎到半路常會出現突發事件，必須即時認知危險並做出反應。交通部公路總局研發全球首創「機車危險感知測驗」，最快3月下旬將推出20支測試版讓全民測試，最快明年下半年納入機車考照項目。

國內一年機車事故死傷高達30萬人，公路總局為降低機車肇事率，機車考照從以往都是文字圖，2016年推出機車考照情境題，利用圖片將實際行駛於道路各種可能狀況納入考題中，去年11月再擴大情境題。

公路總局局長陳彥伯表示，國內「機、老、酒」（機車、老人、酒駕）是三大交通事故危險群，其中機車肇事率居高不下，許多機車騎士「有技術、但防禦囊力不足」，為了讓機車防治有進一步作法，預計推出「危險感知測驗」，透過實況影片融入真實情境，訓練騎士危險感知。

公路總局監理組副組長魏武盛解釋，「危險感知測驗」是以機車騎士為第一視角的影片，騎在台北、新北、山區等真實道路，每支影片有不同主題，比如30秒的影片中，騎士騎到20秒時前方有球滾出來，在撞上前3到8秒就必須趕快按一個按鈕，代表感知道危險，否則就有可能撞上球引發事故。

魏武盛表示，情境還有包含家長在路口向小孩揮手，騎士必須認知到可能會有小孩跑出來，必須趕緊按鈕代表提前感應到危險；或是一輛前方的直行車正正要轉彎等。民眾可透過電腦鍵盤、手機直接觸控，但為避免民眾「從頭按到尾」，按鈕超過5次就算犯規，不會計算。

公路總局指出，目前世界各國只有英國、澳洲，有針對汽車實施危險感知測驗，機車方面台灣可說是「世界第一」，目前已製作20支實況影片、每支30秒，預計3月下旬會推出並放到「危險感知」專屬網站，讓民眾測試，並透過民眾測試回饋再更改內容。

公路總局表示，機車考照文字題是1.0版、情境題是2.0版，「危險感知測驗」將是3.0版，最快明年下半年可納入考照內容，目前有20支影片，3月上限後或再擴增，將來也不排除擴充題目交由學校或外界設計。

機車筆試題目為50題，其中選擇題30題、是非題20題，公路總局2016年5月1日起，在機車筆試中新增圖像式情境考題，選擇題內有5題情境題，11月1日起將增加到10題；公路總局目前情境式考題題庫有120題，加上其他文字考題，總題庫達1666題。