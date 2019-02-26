影／嚇人！300志工今到龜山島淨灘 竟清出2公噸垃圾山

2019-02-26 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在今天早上舉辦「2019龜山島淨灘活動」，此次總計有300名志工參與，在短短1小時內，清出2公噸的垃圾，十分驚人。

參與活動的志工今天早上8點30分在烏石港集合登船出發，抵達龜山島後分組整備，在龜山島沿岸開始淨灘活動，清除沿岸海漂垃圾，在短短1個小時內，竟然清出2噸的垃圾，人工垃圾800公斤、資源回收600公斤、海上作業廢棄物600公斤、包含有漁網、繩索、漂流木、保麗龍、浮球等等。東北角風管處呼籲民眾要愛護環境，共同打造綠色旅遊家園。

這次年紀最小的淨灘志工，是一位6歲的楊小弟弟，他是第一次到龜山島，楊小弟弟說，龜山島看起來像一隻在海上的烏龜，島上的風景很美麗，可是看到海邊有許多的垃圾，費了好多的力氣才把垃圾撿乾淨，希望可以讓龜山島的美讓更多人可以看到。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長陳美秀表示，龜山島將在3月1日開放遊客登島，每年12月到隔年2月會採取封島措施，因為東北季風風浪較大的關係不宜登島，也是利用這個機會，讓島上的生態環境能夠休息後再度開放，為了保護龜山島上的生態資源採取總量管制，每天登島人數限制在1800名內，必須經過登記申請，在去年（107年）總計約12萬1千人登島旅遊，期望能讓龜山島上能夠永續經營，讓更多的遊客都有機會享受美好的旅遊環境。