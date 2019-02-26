影／桃園機場啟用40周年生日快樂

2019-02-26 15:01 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場26日啟用40周年，桃園機場公司董事長王明德感謝前輩的耕耘與付出，並與各界來賓、退休員工一起切蛋糕，慶祝桃機40歲生日快樂。

40年前桃機的前身中正國際機場正式啟用，設備規模都領先東亞地區。老員工回憶，啟用前開放民眾參觀，2天下來吸引了50萬人到訪，萬人空巷，負責陸路疏運的公路局被迫停止售票，不再加開班車進機場。

桃園機場公司指出，桃園機場去年旅客運量超過4600萬人次，較啟用第1年成長了11倍；去年航機起降超過25萬架次，也比當年成長了7倍。

桃園機場從1967年開始規劃，交通部民用航空局從台灣北部龍潭、八德、林口、桃園等地區勘查場址用地，4年後核定籌建國際機場，成為10大建設之1。興建過程中經歷了1973年石油危機、1979年中美斷交，當時擔任行政院長的蔣經國多次視察施工進度，強調機場要以企業化、科學化及制度化的方式經營，40年前的勉勵，如今看來仍然是桃園機場努力的方向。

1979年2月26日中正機場正式啟用，初期只有1條跑道、1座航廈，1985年南跑道啟用，2000年第2航廈啟用，2006年更名為台灣桃園國際機場，2010年桃園機場公司成立，2013年第1航廈改善工程完工，2015年南北跑道整修完畢，2017年機場捷運通車，同年第3航廈動土。40年後的今天，桃園機場創造的年產值超過200億元，累積服務旅客超過7億人次。

26日上午的慶祝活動中，邀請高齡90歲的前中正航空站副主任歐陽漪棻、前民航局長張國政、前中正航空站主任王德和、前中正近場管制塔台塔台長周光燦、前華航機長詹明，及現任長榮航勤副理林祺飛等資深員工，透過影片為桃園機場獻上最真誠的生日祝福。