搶救急性心肌梗塞 南投設首座全天心導管中心

2019-02-26 14:57 中央社 南投縣26日電



南投縣過去沒有24小時重度級心導管中心，縣民若急性心肌梗塞，轉院到外縣市醫院途中可能就不幸，經縣政府及衛生福利部支持，佑民醫院設立南投首座24小時重度級心導管中心。

經南投縣長林明溱、南投縣政府衛生局、民主進步黨籍立法委員林靜儀等人協助，佑民醫院在新擴建的急重症大樓設立南投縣首座24小時重度級心導管中心，全天候預備醫護人員，隨時可為急性心肌梗塞病患治療，20日啟用已有數起成功治療及檢查病例。

衛生局長黃昭郎今天由佑民醫院副院長王斯弘等人陪同，前往急重症大樓了解急診室、電腦斷層檢查室、核磁共振檢查室、加護病房、心導管中心運作情形，並慰問一名李姓心肌梗塞獲救男病患，李男頻頻感謝佑民醫院救了他並說：「好險醫院有心導管設備及人力，不然這條命可能就去了。」

黃昭郎說，佑民醫院特別設置心導管中心，雖然縣內其他醫院也有處理能力，但佑民醫院是南投首座24小時可緊急進行心導管手術的醫院，使病患不用奔波外縣市，把握黃金救命時間，未來也盼配合消防局緊急救護，從患者上救護車到進心導管室，透過一連串協力，到院前就能為急性心肌梗塞病患做處理，保障縣民生命。

王斯弘說，縣民若發生急性心肌梗塞，過去多需到外縣市做心導管手術，轉院途中可能就發生不幸，但經縣政府及衛生福利部支持，醫院成立24小時重度級心導管中心，設立後已在夜間及假日成功救治2名病人，目前術後狀況良好。

王斯弘表示，心導管中心與急診室、加護病房、檢驗科、放射科等單位通力合作，才能為病患爭取黃金治療時間，成立至今2名患者都在90分鐘內完成，越短時間完成除能拯救病人，也使癒後情形能更好。