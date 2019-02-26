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基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成。其中正濱漁港彩色屋、八斗子火車站、和平島公園等新新興景點都吸引高人氣，市長林右昌今天說，與港務公司協調開Water taxi水上計程車，計畫在今年開航，加上市府的岸上觀光巴士，希望讓基隆觀光更具魅力。

林右昌表示，從今年春節連假觀光人潮看得出來，目前基隆缺的是飯店，除啟動觀光區民宿申請，整體旅宿環境是未來進一步要努力的。他透露，近日前交通部長賀陳旦率領相關旅遊業者、學者來訪，並宣布27日將成立「台灣遊輪產業發展協會」，希望能為基隆觀光發展帶來新的突破，讓旅遊人次更上層樓，進一步帶動經濟發展。

另外，市民關心觀光巴士及Water Taxi，林市長指出，目前兩輛觀光巴士屬中型巴士且數量少，現和港公司洽談，郵輪客進行深度城市旅遊，體驗人文據點、庶民美食文化具吸引力，透過巴士路線探訪是要努力方向。至於Water Taxi停靠點有共識，等規劃成熟就推出，增加市港魅力。

交旅處長李綱表示，市府現和港公司規劃Water Taxi據點，及觀光巴士計畫帶郵輪客深度探訪市區仁愛市場、宮廟等處。他說，市府進行交通配套措施，2088從最初20輛到現在30輛，並與台灣好行路線合作，串連鐵道自行車、潮境公園，形成帶狀旅遊。大眾運輸條件變好，外地遊客能更便捷來基隆觀光，遊客增加的同時也不造成地方交通壓力。

交旅處說，除原有熱門景點潮境公園、海科館、外木山濱海廊帶、暖東峽谷、基隆廟口夜市及東岸商場等據點外，市府去年推出正濱漁港色彩屋大獲好評，北觀處和平島公園也正式開放營運，加上以八斗子車站為起點的新北深澳鐵道自行車開通等，新興據點的增加外及本市對外交通聯結，藉由搭乘2088將遊客帶入，讓觀光更加便捷。

基隆市政府持續打造優質、完善觀光遊憩環境，今年從年初至年底，規劃一連串具基隆在地特色活動，4月初將辦理兒童童話藝術節及國際磯釣賽、6月國際帆船賽及海洋老鷹嘉年華、7-8月基隆鎖管季及潮境海灣節、8月中元季、9-12月基隆好食-特色美食節，呈現基隆文化、美食觀光特色。

基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成...
基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成。其中正濱漁港彩色屋等新新興景點都吸引高人氣。圖／報系資料照
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基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成...
基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成。記者游明煌／攝影
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基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成...
基隆市政府統計今年春節9天假期，遊客人數達33萬人次，較去年21萬人次成長近六成。其中正濱漁港彩色屋等新新興景點都吸引高人氣。圖／報系資料照
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