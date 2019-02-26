車禍癱瘓珣珣近況曝光 「想趕快好起來，帶爸媽去玩」

2019-02-26 16:59 聯合新聞網 綜合報導



六年前因車禍導致頸部以下癱瘓的女童珣珣，如今需靠氣切管維持呼吸，生活大小事也都仰賴他人，近況曝光超催淚。圖擷自 臉書 分享 facebook

還記得她嗎？坐在輪椅上、脖子插著粗粗的氣切管的女童，目前就讀嘉義市宣信國小三年級，她就是六年前因一場車禍差點命喪輪下、導致全身癱瘓的珣珣，如今情況雖逐漸好轉，但她仍需靠氣切管維持呼吸，生活大小事也得仰賴他人幫忙。近日珣珣接受《三立新聞網》專訪，回憶漫長的復健之路，她緩緩地說，「雖然沒辦法跟其他小朋友一樣跑跑跳跳，也都很不方便，可是我會珍惜現在的每一天，也會更加油，讓自己趕快好起來...。」小小年紀卻有著超齡的成熟，讓人聽了相當心疼。

2013年1月，珣媽開車載著當時只有3歲的珣珣趕去補習班上課，沒想到卻在路口發生車禍，送醫後珣珣生命垂危、昏迷指數一度只剩3，最後雖奇蹟生還，頸部以下卻全部癱瘓。六年多來，珣珣努力克服身體障礙，積極復健也堅持自己吃飯、不用鼻胃管餵食，即使喉嚨插著粗管子、發音困難，她依然練習和別人對話，甚至在課堂中發言。

從珣珣的一舉一動中，顯露對學習求知的強烈渴望，相較同齡孩子，行動不便的珣珣從幼稚園大班至今不曾請過假，她堅定表示「想要上學，想讓自己變得更聰明，也想讓自己長大後變得更好」。珣珣總會在課前充分預習，課堂中專注聆聽並踴躍回答，儘管因氣切管導致發聲有點吃力，她仍會盡力和其他同學一樣大聲念出句子。學習上若遇到不懂的問題，她會主動請教家教或老師，平時只要一有空，就會把握時間讀書。談到珣珣，班導林慧娟稱讚她不但非常聰明，曾擔任班上的小老師，對事情也不虎頭蛇尾、堅持完成。

看到其他小朋友在操場上開心玩耍，珣珣偶爾也會幻想可以一起玩，不過她深知自己和其他孩子不同，除了無法奔跑、與人交談互動也難以持久，導致珣珣一直存在人際障礙，然而她卻堅強表示「習慣了，還有弟弟會跑來跟我玩」，這些話聽起來雲淡風輕，字裡行間卻流露藏不住的落寞。

而珣珣被問及未來夢想，她毫不猶豫回答「想當音樂老師，想要彈鋼琴」，因為很喜歡鋼琴的聲音，她希望以後可以彈得一手好琴。除了當音樂老師，貼心的珣珣最想做的事，就是趕快好起來，帶最重要的家人出去玩，「讓爸爸媽媽放鬆一下，也讓弟弟能快樂一些」。