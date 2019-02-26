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曾住地下室...她受助順利就學 立願從警回饋社會

2019-02-26 14:40聯合報 記者許政榆╱即時報導

目前就讀國中八年級的小萱，擁有太魯閣族原住民血統，過去因父母離異，加上家境清寒，曾有段時間和父親居住在地下室，父親後來因病纏身無力照顧，自5歲開始由姑姑照顧撫養長大，上國中後接受世界展望會資助，小萱也不辜負社會愛心協助，努力學習太魯閣族母語，連3年獲得桃園市語文競賽太魯閣族語冠軍，此外更立志從警，希望未來自己更有能力，幫助社會需要的人，將愛回饋社會。

小萱表示，過去居住在花蓮太魯閣族部落，爸媽平時外出上班，各家孩子幾乎一起玩耍、長大，少了家人的照顧下，有時僅吃玉米、番薯等裹腹，生活環境不佳，加上父親身體差、母親也鮮少聯繫，讓小萱的童年生活並不愉快，直到50多歲的姑姑決定照顧小萱，生活才因此改變。

「很謝謝姑姑願意照顧我」小萱說，姑姑年紀不算小，但得知小萱在部落的情況後，幼稚園期間就陸續將小萱從花蓮接回桃園照顧，在5歲時透過法院將監護權歸屬給姑姑後，正式由姑姑負責照顧小萱，期間小萱珍惜姑姑的養育之恩，不僅努力學習母語太魯閣族語、泰雅族語等，更連續3年拿下桃園市語文競賽太魯閣族語冠軍，去年獲得全國語文競賽第4名佳績。

本身個性成熟的小萱，活潑外向也樂於助人，國小曾看不慣弱小女生遭欺負，挺身而出抱不平，也讓她見義勇為個性逐漸展露，受到姑姑鼓勵後，更從小立下從警願望。小萱說，國中後受到世界展望會等單位捐助助學金每學期7500元，希望未來自己當警察，除了減輕家中負擔，也能照顧保護身邊的人，更希望回饋社會對他的照顧。

台灣世界展望會資源發展團隊西區辦事處新竹辦公室主任廖健鈞說，目前大桃園地區共服務2500名弱勢學童，全台灣共服務超過50000名學童，許多貧困學子因家庭經濟因素，無力負擔學費，透過助學金發放，讓弱勢學童有足夠教育資源，擁有平等學習機會，也透過一對一長期資助關係，用愛陪伴孩童成長，邀請民眾一同加入「資助兒童計畫」、「助學計畫」，讓弱勢孩童也有轉變生命可能，詳細資訊請利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw，或與資源發展團隊西區辦公室聯繫，桃園愛心專線 (03)491-9095分機220、219、221。

目前就讀國中八年級的小萱，受到世界展望會助學金協助下順利就學，不負眾望努力學習，...
目前就讀國中八年級的小萱，受到世界展望會助學金協助下順利就學，不負眾望努力學習，更立下未來從警願望，希望減輕家中負擔，也能照顧保護身邊的人，回饋社會對他的照顧。記者許政榆／攝影
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目前就讀國中八年級的小萱，受到世界展望會助學金協助下順利就學，更不負眾望努力學習...
目前就讀國中八年級的小萱，受到世界展望會助學金協助下順利就學，更不負眾望努力學習，連續三年獲得桃園市語文競賽太魯閣族語冠軍。記者許政榆／攝影
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太魯閣族語文競賽愛心
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