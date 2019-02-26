曾住地下室...她受助順利就學 立願從警回饋社會

2019-02-26 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



目前就讀國中八年級的小萱，擁有太魯閣族原住民血統，過去因父母離異，加上家境清寒，曾有段時間和父親居住在地下室，父親後來因病纏身無力照顧，自5歲開始由姑姑照顧撫養長大，上國中後接受世界展望會資助，小萱也不辜負社會愛心協助，努力學習太魯閣族母語，連3年獲得桃園市語文競賽太魯閣族語冠軍，此外更立志從警，希望未來自己更有能力，幫助社會需要的人，將愛回饋社會。

小萱表示，過去居住在花蓮太魯閣族部落，爸媽平時外出上班，各家孩子幾乎一起玩耍、長大，少了家人的照顧下，有時僅吃玉米、番薯等裹腹，生活環境不佳，加上父親身體差、母親也鮮少聯繫，讓小萱的童年生活並不愉快，直到50多歲的姑姑決定照顧小萱，生活才因此改變。

「很謝謝姑姑願意照顧我」小萱說，姑姑年紀不算小，但得知小萱在部落的情況後，幼稚園期間就陸續將小萱從花蓮接回桃園照顧，在5歲時透過法院將監護權歸屬給姑姑後，正式由姑姑負責照顧小萱，期間小萱珍惜姑姑的養育之恩，不僅努力學習母語太魯閣族語、泰雅族語等，更連續3年拿下桃園市語文競賽太魯閣族語冠軍，去年獲得全國語文競賽第4名佳績。

本身個性成熟的小萱，活潑外向也樂於助人，國小曾看不慣弱小女生遭欺負，挺身而出抱不平，也讓她見義勇為個性逐漸展露，受到姑姑鼓勵後，更從小立下從警願望。小萱說，國中後受到世界展望會等單位捐助助學金每學期7500元，希望未來自己當警察，除了減輕家中負擔，也能照顧保護身邊的人，更希望回饋社會對他的照顧。