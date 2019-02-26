看見齊柏林，「思念密碼」募資最後兩天！

2019-02-26 14:38 聯合報 願景工作室



2017年，一場直升機事故帶走紀錄片《看見台灣》的導演齊柏林，但齊導卻為台灣留下了珍貴的環境影像資產與反思。「看見齊柏林基金會」今年在淡水蓋了齊柏林博物館，並於發起「齊柏林空間共建計畫」募資活動，希望延續齊導的精神，邀請你繼續和齊柏林一起看見台灣。

「贊助人的名字並會永久篆刻在博物館的『共建牆』上方」，這是募資單位對贊助人的最實質的感謝，贊助者讓齊柏林被看見，共建牆也讓贊助者被看見。

為了紀念齊柏林，「齊柏林計畫」的募資方案的細節處處充滿思念密碼，例如「1227元方案」是齊柏林的生日、「3952元方案」是玉山的高度、「9125元方案」是齊柏林空拍的總天數等，細細召喚眾人的感動指數。

齊柏林有生之年累積了25年的飛行歷程、超過1600小時的飛行時數，雖然有懼高症，但為了台灣的環境並堅持自己的理念，他克服對亂流和登山的恐懼，為台灣記錄下超過30萬張的空拍作品。

去年12月27日，在齊柏林生日當天，看見齊柏林基金會發起「齊柏林計畫」，希望透過募資，集結眾人之力和當年台灣人對《看見台灣》的感動，讓齊柏林的空拍作品能永留於世。

計畫主要包含興建位於淡水的「齊柏林空間」博物館，將今年（2019）4月22日世界地球日開幕，透過四大展區讓民眾從巨幅投影、多媒體互動、數位典藏等不同形式再一次看見台灣；基金會並規劃妥善運用募款，在日後繼續推廣環境教育，孕育下一個齊柏林。

「當父親的作品被看見了，其價值才能體現。基金會的場館正是提供這樣的場域與管道，讓更多人繼續看見他們未見過的齊柏林與其作品。」齊柏林之子齊廷洹說，真正的消失不在生命逝去，而是被遺忘，「在這裡，父親不曾離開，繼續感動著無數來訪者。」

募資方案的回饋，則包含齊柏林空間的限量版典藏票券、《看見台灣》的限量版T恤、海報、馬克杯，還有齊柏林的作品典藏，與博物館的一年免費通行pass等，

繼續看見台灣，加入「齊柏林計畫」，請上募資平台了解募資方案及詳細說明：

https://www.chipolinmuseum.org/