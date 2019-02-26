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流感重症合併腦炎 7歲女童遊日染病死亡

2019-02-26 14:06聯合報 記者李樹人╱即時報導

儘管流感疫情趨緩，上周卻一口氣新增83例流感併發重症病例及七例死亡重症病例。其中一名北部七歲女童與家人至日本北海道旅遊，旅途中不幸染病，返台後發燒，隔天意識不清、出現幻覺，住進加護病房，仍不幸死亡，成為本季流感第一個死於H3N2合併腦炎的個案。

疾管署副署長羅一鈞指出，國內上周類流感門急診累計9萬1333就診人次，較前一周下降8.9%，預計最快228連續假期過後，到了3月中旬，就可以脫離流感流行期。

由於春節類流感就診人次增加，就醫後重症患者也跟著變多，上周新增83例流感併發重症病例，創下本季單周最高紀錄。病毒類型以感染A型流感為主，其中H1N1占71%（59例），以65歲以上（42例，占51%）、50至64歲（25例，占30%）等兩年齡層居多。

不過，令人擔憂的是，社區病毒篩檢發現，H1N1病毒比率逐漸降低，而H3N2、B型流感則越來越多，羅一鈞指出，這代表罹患過H1N1病毒的民眾可能再得一次流感，病毒換成H3N2、B型。

此外，上周新增七例經審查與流感相關死亡病例（6例A型、1例B型），其中包括一名七歲女童，原本身體健康，且在12月中旬接種過流感疫苗，還是不幸死於流感重症。

疫情調查顯示，該女童於1月中旬與家人一起參團旅遊日本北海道，同行部分團員出現類流感症狀，回國後，女童與家人陸續產生類流感症狀。女童因持續發燒而就醫，隔天意識模糊、出現幻覺，家人驚覺不對勁，立即送至大醫院，收治加護病房，仍死於心肌炎合併腦炎。

羅一鈞指出，幼童感染H1N1、H3N2等流感病毒，合併重症，都可能引發腦炎，本流感季已有多名幼童併發腦炎，提醒家長，務必提高警覺，一旦孩子出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速送至大醫院就醫。

疾管署說，上周一口氣新增83例流感併發重症病例及七例死亡重症病例。本報資料照片
疾管署說，上周一口氣新增83例流感併發重症病例及七例死亡重症病例。本報資料照片
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類流感H3N2發燒
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