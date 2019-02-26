台灣青壯世代調查 願加班會存錢、不婚不生養寵物

2019-02-26 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



《遠見》雜誌今天發表「2019青壯世代大調查」。調查顯示，台灣的青壯世代(18-39歲)正在破除「月光族」刻板印象，近六成青壯族群固定儲蓄或投資理財，比率明顯高於歐美國家。而18-29歲的青世代三成想不婚不生，四成不想生育，卻有六成想養寵物。未來台灣恐從「少子化」變成「無子化」。

遠見表示，儘管社會給90後貼上許多標籤，包括厭世代、魯蛇世代、青貧族、佛系青年等，但他們比刻板印象更務實。這群人成長於數位時代，每個人都是一個「自媒體」、有能力為自我發聲；另方面，彼此的異質性也甚高，以各種「我」的風貌存在，誰也無法代表誰，堪稱是「我世代」。

遠見雜誌將90後青年稱為「我世代」，為了解「我世代」大舉進入職場、社會與消費現場時的樣貌，及在職場、家庭、消費與自我實現等面向會做出哪些選擇，《遠見》發起「2019青壯世代大調查」，全面調查台灣地區20縣市18-29歲「青世代」（1990年-2001年出生）關注的議題，與30～39歲「壯世代」（1980-1989年出生）族群做比較。

調查顯示，台灣的青壯世代正在破除「月光族」刻板印象。56％的18-29歲青年有儲蓄或投資理財習慣、三成「有餘錢會儲蓄」，只有13％「沒有餘錢、無儲蓄能力」或「沒有儲蓄習慣」。

近六成青壯族群固定儲蓄或投資理財，比率明顯高於歐美國家，可能源自對未來的焦慮與不確定感，也影響了工作觀。整體有55.8％認為「多賺一點錢」比「實現個人理想」（43.4％）重要。其中，18-29歲則較理想導向，認為實現理想較重要者達48.5％，比30-39歲高出一成。

國外曾有研究指出，為了實現理想或賺更多錢，Z世代（1990中期之後出生者）比前一個世代更願意加班。本次調查問到「下班時段，同時遇上『重要的私人活動』與『重要的工作任務』，會如何處理？」青壯兩族群皆近八成選擇「優先加班處理工作」。

關於家庭觀，18-29歲有三分之一打算「不婚不生」，比30-39歲多了近一成；18-29歲不想生小孩的比率則高達42％，「少子化」將朝「無子化」趨勢走，人口問題雪上加霜

有趣的是，18-29歲有四成不想生小孩，其中又超過一半想養寵物，「想生小孩也想養寵物」的比例也高達31.5％，比30-39歲高出一成，寵物商機持續發燒。