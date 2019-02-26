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新竹馬偕率先引用鐳223同位素 治療攝護腺癌骨轉移

2019-02-26 13:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹馬偕醫院為竹苗地區率先引用「鐳223同位素」治療，今天舉辦記者會，表示針對攝護腺癌晚期因骨轉移患者，有效打擊病灶並爭取病患生命延長時間，核子醫學科張鈺弘主任表示，鐳223的α粒子能量強、穿透度低，可以有效治療攝護腺癌的骨轉移症狀。

泌尿科主任李得安表示，攝護腺癌平均餘命大於10年(指年紀小於70歲)的病患，治療方式需考慮根除性手術或放射治療等積極療法。但如果治療後復發、發現時已擴散，亦或是病患年紀太大無法接受積極治療的風險及副作用，臨床上會採用荷爾蒙治療(抗男性荷爾蒙治療)來控制腫瘤

一般來說，平均使用約2至3年後，腫瘤會產生抗藥性，此時稱為「去勢療法出現抗性的攝護腺癌」。這些病人通常會合併骨轉移，病患常苦於骨轉移所導致的疼痛，傳統上，這類病人的治療方法為化療或者是第二線荷爾蒙治療，但這些藥物治療的效果大多不盡理想。鐳223 同位素治療是較新發展用來治療這些產生去勢療法抗性的攝護腺癌之病患的骨轉移病症。

核子醫學科主任張鈺弘表示，鐳223釋放出的α粒子具有能量強、穿透性低特性。經靜脈注射，藥物抵達骨頭後能殺死骨轉移癌細胞，減少對周圍正常組織的傷害。目前常見副作用為腹瀉、噁心、想吐等症狀，也有部分患者在施打完後有白血球、血小板降低等副作用，因此注射前都會先進行血液檢測。

由於鐳223特性，病人施打完後即可返家不需隔離，且能正常進行人際交流，不用擔心輻射汙染情形。如藥劑未被人體吸收完全，則會透過腸胃道排出體外，因此患者如廁後應多沖兩次水，落實洗手概念。另外，因放射線對精子生成有潛在影響，如果有生育打算的患者，建議在治療期間與治療後6個月內應避免行房。

醫院指出，目前鐳223有效治療攝護腺癌引起的骨轉移現象，療程為每4週注射藥物，共需進行6劑注射。核子醫學科張鈺弘主任說明，此治療方式不僅能改善生活品質，也能延長存活率。另外，衛福部也公告新增鐳223全民健康保險藥物給付項目及支付標準，且將在3月1日起生效，對病患來說是很大的福音。

攝護腺癌主要造成的危險因子為年齡老化、家族遺傳，年紀越大發現癌症的機率也越高。(...
攝護腺癌主要造成的危險因子為年齡老化、家族遺傳，年紀越大發現癌症的機率也越高。(圖非新聞當事人)圖／醫院提供
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放射性同位素鐳223，將在今年三月一日起納為全民健康保險藥物給付項目。圖／醫院提...
放射性同位素鐳223，將在今年三月一日起納為全民健康保險藥物給付項目。圖／醫院提供
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核子醫學科主任張鈺弘，示範從病患靜脈注射鐳223同位素放射治療藥物。(圖非新...
核子醫學科主任張鈺弘，示範從病患靜脈注射鐳223同位素放射治療藥物。(圖非新聞當事人)圖／醫院提供
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攝護腺癌患者腫瘤
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