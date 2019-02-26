5人合資買刮刮樂 幸運刮中賓士車加200萬

2019-02-26 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



刮刮樂首位商品獎項賓士車的中獎人現身報喜！今年刮刮樂「2000萬超級紅包」首創賓士加200萬元的二獎，備受外界關注。北市有5名年輕人，於農曆年節集資買刮刮樂，幸運刮中二獎200萬元加賓士車。他們透露，集資只挑1張，就幸運刮中二獎，中獎當下全都高興得尖叫，歡呼聲連對街都聽得到。

集資的5名年輕人都在餐飲業工作，其中2名馬姓與柯姓的年輕人，今上午現身刮中彩券的八德路二段「一定發彩券行」。

幸運刮中二獎的馬姓、柯姓中獎人表示，因為農曆年餐飲業都要上班，其中一名揪團集資的同事，前一天買面額100、500元刮刮樂，專挑尾數3、6、9的號碼，幾乎全都中獎，總計中了5000元，因此，大年初二上班時，興起集資買大面額刮刮樂的意念。

同事到彩券行，挑了兩張尾數3的「2000萬超級紅包」，其中一張自己獨資買，卻沒有刮中，另一張集資的刮刮樂，第一區就刮中200萬元加賓士車。

在彩券行老闆娘邀請下，中獎的2位年輕人決定現身說法，分享中獎喜悅。這兩名年輕人透露，集資的同事年齡都介於20歲至30歲之間，獎金扣掉稅款後，已領了逾140萬元，打算把市價158萬元的賓士車領出後轉賣，分得的現金，兩名年輕人都打算全部存起來，目前沒有創業或旅遊的計畫。