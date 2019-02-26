月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

2019-02-26 15:07 聯合新聞網 綜合報導



男網友本來很自豪月薪有五萬元，卻遭友人打臉，讓他不禁懷疑「月薪五萬在台北是糞嗎？」示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南北薪資行情大不同！一名男網友表示，自己一個月的月薪有五萬元，比同在南部的朋友薪水高很多，他也因此感到自豪。但最近他認識了一個台北女孩，台北女竟反問他「五萬在台北怎麼活？」，讓他一個晴天霹靂，忍不住懷疑「月薪五萬在台北是糞嗎？」

男網友在PTT發文表示，「我還滿自豪薪水有五萬，畢竟比同儕在南部的薪水高很多」，最近透過朋友認識了一個台北女孩，沒想到台北女一聽到他月薪五萬，竟反問他「五萬在台北怎麼活？不會太少嗎？連車子都沒有，出門很不方便？」台北女的發言也讓原PO非常錯愕，不禁懷疑「在台北需要車子？月薪五萬在台北是糞嗎？」

貼文也引發網友熱議，網友紛紛表示，「月薪五萬，沒車沒房，是糞無誤」、「不到糞的程度，大概是界於尿跟水之間」，有網友則認為五萬元一個人剛好，「五萬一個人勉強過活，兩個人只能吃屎」、「過日子沒問題，養別人就不一定」、「老實說五萬在台北自己可以，要養家根本不行」。

也有網友拿其他縣市來比較，「沒6萬不如去新竹當輪班星人」、「回中南部會比較好，五萬元可以過好日子」、「只有五萬沒房沒車的話，在中南部要養家也很拮据好嗎？」，部分網友則質疑台北女，「所以女生薪水多少？」、「重點不是能不能活，是她賺多少」。