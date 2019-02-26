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隆乳恐致癌？醫學會請愛美女性別過驚慌

2019-02-26 13:11聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

立委林淑芬與台灣女人連線日前召開記者會指出，使用絨毛型矽膠乳房植入物恐增加罹患分化不良性大細胞淋巴瘤（BIA- ALCL）風險。台灣美容外科醫學會發新聞稿表示，該淋巴瘤非乳癌且發生率低，據文獻報告，台灣、東亞及東南亞均未有確診案例出現，愛美女性不必過於驚慌。

台灣美容外科醫學會理事長楊國輝指出，乳房植入物相關的分化不良性大細胞淋巴瘤，屬於罕見的T細胞淋巴瘤，目前被發現在義乳周圍的「莢膜」中。它非乳腺組織的癌症，發生率約二萬五至三萬分之一。

若罹患分化不良性大細胞淋巴瘤，症狀為延遲的血清腫，也就是隆乳多年後發生單側或雙側莢膜內積水，乳房會逐漸腫大。治療上，除了要進行雙側莢膜全切除及移除植入物，還要照會乳房外科及腫瘤醫師，大多數人能完全治癒。

不過，莢膜若沒切除完全，有可能增加疾病復發率、降低生存率。

楊國輝表示，截至去年9月，全世界發現457件相關案例，記錄植入物類型的有334例，其中310例為「絨毛面」義乳，「光滑面」義乳只占少數。據文獻報告，台灣、東亞及東南亞目前均尚未有確診案例出現。

台灣美容外科醫學會常務理事蔡豐州及台北醫學大學腫瘤科教授戴承正皆說，腫瘤生成多和環境刺激有關，美國梅約醫學中心的報告就有強調，大細胞淋巴瘤不能和乳房植入物畫上等號，相關證據有待驗證。

更何況，此植入物相關的淋巴瘤發生率極低，相較目前台灣乳癌發生率每十萬人口有69.1人罹患乳癌還要少得多。

至於已經接受隆乳手術，尤其是植入絨毛面義乳的患者，未來需要把義乳取出嗎？台大醫學院臨床副教授鄭乃禎建議，分化不良性大細胞淋巴瘤發生率極低，大可不必預防性取出義乳，但應定期追蹤。

倘若手術部位完全癒合後，若乳房出現疼痛、腫塊、腫大或不對稱等相關症狀，應儘快尋求醫師評估及診斷。此外，也建議女性在植入義乳前向醫師詢問相關衛教資料，充分了解不同類型植入物的優點及風險。

台灣美容外科醫學會秘書長、高雄長庚整形外科主任林燦勳呼籲，患者隆乳應慎選醫師，術後也須定期回診檢查。

台灣美容外科醫學會表示，該淋巴瘤非乳癌且發生率低，據文獻報告，台灣、東亞及東南亞...
台灣美容外科醫學會表示，該淋巴瘤非乳癌且發生率低，據文獻報告，台灣、東亞及東南亞均未有確診案例出現，愛美女性不必過於驚慌。 示意圖／ingimage
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民進黨立委林淑芬23日與台灣女人連線聯合召開記者會，痛批衛福部沒有掌握隆乳植入絨...
民進黨立委林淑芬23日與台灣女人連線聯合召開記者會，痛批衛福部沒有掌握隆乳植入絨毛型矽膠物使用資料，無法監測植入物與ALCL關聯性。 本報資料照片
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淋巴醫師腫瘤
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