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因應228連假如海嘯般人潮 台灣燈會集中接駁火力

2019-02-26 13:05聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會屏東大鵬灣主燈區上周六、日分別爆出81萬、103萬人園人次，因應228連假的龐大人潮與車潮，縣府今天公布最新交通措施，為避免人潮久候，原高捷國際機場站接駁路線228連假4天停止接駁服務，將接駁能量集中在縣內短途運輸，除全台緊急調度遊覽車至800輛投入接駁，並協調台鐵增開8列次火車及客運增開32班次新左營直達大鵬灣燈會快線；燈會辦公室主任黃建嘉強調「留車不留人」，再晚都會將遊客送上接駁車。

台灣燈會爆紅，連日來的交通接駁也達到最高峰，儘管700輛接駁車全部動員，仍面臨極大的疏運壓力；黃建嘉表示，停駛高捷國際機場站接駁路線，最主要考量高雄捷運國際機場往來大鵬灣燈區接駁車單程行駛時間約需75分鐘，運能有限，且連假期間出國旅遊人數多，高捷高雄國際機場站等候空間有限，也影響接駁服務品質。

他說，縣府審慎評估後決定228連假高雄捷運國際機場站接駁路線停止行駛，將運能集中在縣內台鐵場站、停車場等，提升接駁散場人潮效率；除了緊急從全台調度遊覽車至800部，並加派300名人力至各接駁站維持秩序。

高捷高雄國際機場站接駁路線停駛後，小港機場旅客憑2月19日至3月3日間國際線登機證（boarding pass），可免費搭乘客運9117燈會區間專車至大鵬灣，一般民眾若無登機證，則可享優惠票價80元，上車地點於高捷高雄國際機場站6號出口，下車地點於大鵬灣燈區南轉運站；高鐵新左營站可搭乘燈會快線，及購買高鐵+客運分段式套票，直達大鵬灣。

屆時接駁車運量也將轉移至潮州火車站，縣府將潮州火車站接駁車數量從80餘輛增加到120輛以上，同時協調台鐵在原本加開的17列次外再增開8列次火車，服務散場人潮；交通旅遊處長黃國維表示，228四天連假縣府已協調台鐵潮州站末班車最晚凌晨00:06往台南、00:20往新左營，林邊站最晚23:40往新左營，「台鐵一定會等到所有旅客都上車疏運完畢」。

縣府建議中北部遊客來賞燈，可由高鐵左營站轉乘台鐵新左營站至潮州站，高雄市民可搭乘高雄捷運於台鐵新左營站或高雄車站轉乘台鐵至潮州站；縣府並協調公路客運增開32班次自新左營直達大鵬灣的燈會快線，搭乘高鐵來的遊客搭配「分段式套票」，除享有高鐵來回票75折優惠及墾丁快線來回票價550元外，還可以在大鵬灣賞完燈接續至墾丁旅行！

另外，為讓民眾有更多元的公共運輸選擇，中央和地方攜手推出「搭公車到大鵬灣賞燈趣」專案，燈會期間高鐵左營站往返大鵬灣客運路線(0969燈會快線、9127A、9189墾丁快線)皆享優惠票價100元，墾丁快線在228連假時刷電子票證再享優惠；黃建嘉建議遊客也可相揪包遊覽車南下，遊覽車可以行駛大鵬灣環灣道路直達園區，賞燈結束後再原車輕鬆離開，也是避免等候接駁的方式。

台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4...
台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4天停止接駁服務，將接駁能量集中在縣內短途運輸。記者潘欣中／攝影
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台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4...
台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4天停止接駁服務，將接駁能量集中在縣內短途運輸。圖／縣府提供
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台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4...
台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4天停止接駁服務，將接駁能量集中在縣內短途運輸。圖／縣府提供
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台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4...
台灣燈會因應228連假的龐大賞燈人潮與車潮，原高捷國際機場站接駁路線228連假4天停止接駁服務，將接駁能量集中在縣內短途運輸。圖／縣府提供
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大鵬灣台灣燈會小港機場
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