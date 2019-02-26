打開電視只能看阿嬤時代的片 消基會籲終結第四台亂象

2019-02-26 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



春節期間，打開電視，你是不是一再看到重播電影或節目，以及賣轉運、保健食品等大量置入性行銷節目?

消基會今天舉行「花手上的現銀 一再看阿嬤時代的片」記者會，呼籲有線電視主管機關正視有線電視台重播舊片和放置入性行銷的亂象，建議開放消費者單頻單點的選擇權，開放消費者的選擇頻道權。

消基會指出，有線電視節目「購物台化」的亂象，以及頻道商當「包租公」，將頻道租讓給置入性行銷節目，或是一再重播老舊影片、輪播陸劇、日劇、韓劇等低成本批售、換取高廣告費用的種種作為，在在扼殺國內有線電視產業。

根據NCC統計，2018年有線電視訂戶數，全台第四台總戶數：507萬7382戶，與2017年總數戶：522萬5255戶比較，一年之間掉了近14萬戶（14萬7873戶），消基會指出，產業界不斷「秀下限」，訂戶數下降就是消費者的抗議之舉。

消基會於1月底至2月中旬的春節期間，發動北中南高四地志工散發「消費者滿意度」問卷，並以側錄電視節目方式，深度瞭解消費者真實的聲音以及有線電視節目的亂象程度。

調查指出，現有有線電視的品質下，有74.9％的消費者覺得收費過高。消基會指出，以台北市消費者為例，每月繳交近500元的收視費用，如果有線電視系統商只是一再重播，甚至節目內容老舊、置入性行銷或電視購物頻道充斥，而且消費者沒有其他選擇，自然認為收費過高。

調查也顯示：有72.4％消費者期待能增加有線電視系統和頻道商數量，才能達優勝劣敗、去蕪存菁的目標，汰換濫竽充數的不肖業者。

談到不滿意有線電視節目的理由，調查指出，67.3％的消費者認為新聞轟炸，幾乎每小時重複播出，最為困擾；65.9％認為同頻道中節目重播率高；63.2％認為轉來轉去，都是重複的韓劇、陸劇或電影；60.5％則認為醫藥(保健食品)性置入性行銷太多。

而根據過年期間電影台隨機取樣之重播次數之比率，消基會發現，有兩家電影台，過年期間重播率高達46%和49%。還有一家電影台所播映的電影年份，20年以上的老片，竟然有61部之多。

此外，根據消基會的側錄結果，過年期間有兩家電視頻道，置入性行銷節目比例，至少佔一天總播放時數的1/4，比例相當高。

對此，消基會呼籲有線電視業者的主管機關，儘速通過「電子通訊傳播法」、「電信基礎設施與資源管理法」、「電信事業法」、「有線多頻道平台服務管理條例」及「無線廣播電視事業與頻道服務提供事業管理條例」等通訊傳播匯流五法（簡稱匯流五法），以訂定有線電視環境的相關經營規則，保護消費者權益。