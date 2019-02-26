何弘能的下一步 赴北醫大擔任總顧問

2019-02-26 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台大醫院前院長何弘能日前宣告從台大裸退，不僅辭去醫院院長的職務，也同時台大的校內職務也一併辭退，1月31日正式退休，雖然對外表示要先休息，但何弘能已確定從2月起將赴台北醫學大學擔任總顧問一職，未來不排除在北醫附醫看診，雖然2月到職何弘能先赴美休假與家人團聚，今天則正式上線。

何弘能轉任北醫大，據悉是台北醫學大學校長林建煌多次親赴台大邀請，盼何退休後赴北醫大擔任總顧問，同時也希望能借重何的醫療長才，於北醫附醫開設門診，幾經拜訪，終於得到何的首肯，雖然2月1日到職，何有其家庭考量，先赴美休息1個月，陪伴家人。

台北醫學大學校長林建煌證實，何弘能今到職，他也表示，何院長今才到任正在熟悉工作，何院長具有管理以及醫療長才，希望未來能協助北醫體系更上一層樓。

北醫體系近期動作頻頻，除了邀請重量級醫界人物赴北醫大擔任要職以外，萬芳醫院也有一波人士異動，甫上任2個月的萬芳醫院院長白冠任驚傳下台，2月起，將交棒給台北醫學大學附設醫院麻醉科主任陳大樑接任，陳大樑過去曾任台北醫學大學副校長、主任秘書、教務長，也曾任北市聯合醫院副院長暨中興院區院長，管理經驗豐富。