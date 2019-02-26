台灣攝影師獲世界比賽首獎 連泡6天冰溪拍出鮭魚洄游

2019-02-26 13:30 聯合新聞網 綜合報導



吳永森獲頒World Shootout廣角第一名獎項的留影。photo credit: FB: 吳永森 分享 facebook

國際水中攝影大賽World Shootout日前頒發了2018的獎項，台灣攝影師吳永森以鮭魚洄游的作品得到廣角項目的第一名，成為亞洲第一位獲得此殊榮的攝影師。

這是台灣出生的吳永森第三次參加水中攝影大賽World Shootout，此國際性攝影比賽分為諸多項目，如最佳影像(Best 5 Images)、廣角(Wild Angle)、微距(Macro)等。他在2016年與2017年皆獲得第2名的獎項，今年1月終於獲得2018年廣角項目的第一名。他在臉書中非常興奮的分享這個訊息，以及自己得獎的畫面。

這張讓吳永森獲得第一的得獎作品，是他在溪中泡了六天之後拍出的傑作。photo credit: World Shootout 分享 facebook

據「蘋果日報」報導，吳永森在拍攝此次獲獎主題時吃盡了苦頭，為了拍攝到鮭魚洄游的畫面，他必須趴在6度的冰冷溪水中等待完美的時機，一開始因天色不佳苦苦等待，堅持到第四天之後陽光才終於露臉，經多次嘗試後補捉到藍天鮭魚齊聚的鏡頭。穿著潛水衣在溪中待了六天的他，必須揹負著沉重的攝影器材抵抗強勁的水流，完成後拍攝後已全身瘀青。

得獎照片的拍攝地點位於加拿大的亞當河，是四年一次洄游高峰年中鮭魚們從海中逆流游回出生地繁衍後代的聚集地，當地每四年才開放一次水中攝影且需在先獲得政府許可。

在此之前，吳永森已累積了多年水中攝影的經驗，且擁有許多水中攝影比賽的得獎紀錄。值得一提的是此次World Shootout的第一名獎品中，包含一項「與大白鯊共潛」的四天行程，令人相當期待他會利用此次旅程拍出什麼驚豔眾人的作品。