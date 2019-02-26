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郵局「賣保險」占考績5成 中華郵政：不妥但未違規

2019-02-26 11:59聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

臉書公開社團「郵局郵政全民開講」流出一張去年底的內部公文，有地方郵局明訂非主管人員的保險業績占考績50％，郵局員工在網路批評「中華郵政股份公司要不要改名叫中華壽險股份有限公司」，還說「郵務認真的員工認真不起來乾脆擺爛，反正沒機會招保險」。

根據交通事業人員考成條例，年終考成指交通事業人員於每年年終考核當年1月至12月任職期間的成績，也就是俗稱的年終考績。中華郵政發言人郭純陽表示，除了責任中心局的局長以外，地方局員工的年終考成屬於地方權限，總公司沒有規定應設置多少比例，而是地方局根據重點推展業務，訂定適當的考核方式。

郭純陽表示，郵局窗口員工服務民眾的業務十分多元，單一業績占考成比率不宜太高，「訂到50%確實不是很妥善，但並沒有違反法規」。他說，會去了解是哪個地方局的規定，並加以勸導，請該局考慮妥適性。

流出的公文內容指出，為落實以員工貢獻度做為考成分配的依據，協助各局凝聚向心力，自即日起，各局非主管人員考成人數將以壽險新契約保費收入50%，加上整體績效50%作為基礎等分四級。公文指出，請務必周知所屬，為自己爭取較高的考成分數及獎金，同心協力提升各局壽險業績排名。

爆料的網友透露，公文來自三重的郵局，批評「中華郵政股份有限公司要不要改名叫中華壽險股份有限公司？壽險業績占考成50%，鼓勵櫃檯的都在講保險就好啦！誰想做郵務窗口？誰想做快速窗口？」、「你們大家要去抗議啊！今日三重，明日台北，總有天全台！到時候顧客權益受損，等待時間等到天荒地老，郵務認真的員工認真不起來乾脆擺爛，反正沒機會招保險。」

許多郵局員工留言，「郵局的各個單位很多，壽險業績要一直給窗口，支局窗口如績效評比不好，領的績效奬金也比其他單位的錢還少，這樣公平嗎？請各位理事長或有能力者，能夠幫忙爭取反應一下，別讓窗口員工的壓力如大石頭壓得很沉重」、「如考成要這樣玩可以！請總公司光明正大函文，不要玩兩手策略」。

不過，也有郵局員工私下受訪表示，主管確實會盯壽險業績盯得比較緊，但沒有明訂在年終考成當中，如果業績不佳也不會受到太過分的刁難，但仍要看各局風氣。

網路流出一張內部公文，有地方郵局明訂非主管人員的保險業績將占考績50％。圖／翻攝...
網路流出一張內部公文，有地方郵局明訂非主管人員的保險業績將占考績50％。圖／翻攝自臉書社團「郵局郵政全民開講」
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