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台美科學合作聯展開幕 陳良基與酈英傑出席

2019-02-26 11:56聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

台北市副市長彭振聲、科技部部長陳良基、美國在台協會處長酈英傑、中央研究院院長廖俊智、國家中山科學研究院院長杲中興與國家實驗研究院院長王永和上午一起出席台美科學合作聯展-太空和天文開幕典禮，一起參觀福衛七號發射火箭模型及系列衛星模型。

台北市副市長彭振聲（左起）、科技部部長陳良基、美國在台協會處長酈英傑、中央研究院...
台北市副市長彭振聲（左起）、科技部部長陳良基、美國在台協會處長酈英傑、中央研究院院長廖俊智、國家中山科學研究院院長杲中興與國家實驗研究院院長王永和上午一起出席台美科學合作聯展-太空和天文開幕典禮，一起參觀福衛七號發射火箭模型及系列衛星模型。記者蘇健忠／攝影
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台美科學合作聯展-太空和天文上午正式開幕，福衛七號發射火箭模型最受到注目。記者蘇...
台美科學合作聯展-太空和天文上午正式開幕，福衛七號發射火箭模型最受到注目。記者蘇健忠／攝影
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國家實驗研究院院長王永和（左起）、國家中山科學研究院院長杲中興、美國在台協會處長...
國家實驗研究院院長王永和（左起）、國家中山科學研究院院長杲中興、美國在台協會處長酈英傑、國家太空中心主任林俊良與中央研究院院長廖俊上午一起出席台美科學合作聯展-太空和天文開幕典禮，一起參觀福衛七號發射火箭模型。記者蘇健忠／攝影
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中央研究院院長廖俊智（左起）、國家中山科學研究院院長杲中興與國家實驗研究院院長王...
中央研究院院長廖俊智（左起）、國家中山科學研究院院長杲中興與國家實驗研究院院長王永和上午一起出席台美科學合作聯展-太空和天文開幕典禮，一起參觀福衛七號發射火箭模型及系列衛星模型。記者蘇健忠／攝影
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台北市副市長彭振聲（左五起）、科技部部長陳良基、美國在台協會處長酈英傑、中央研究...
台北市副市長彭振聲（左五起）、科技部部長陳良基、美國在台協會處長酈英傑、中央研究院院長廖俊智、國家中山科學研究院院長杲中興與國家實驗研究院院長王永和上午一起出席台美科學合作聯展-太空和天文開幕典禮，一起參觀福衛七號發射火箭模型及系列衛星模型。記者蘇健忠／攝影
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太空廖俊智酈英傑
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