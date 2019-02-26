去年公投後老師教性平屢遭抹黑 民團籲教育部站出來

2019-02-26 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



性別平等教育法施行15年，性別平等教育大平台等八個關心性平的團體今指出，「禁止國中小實施同志教育」公投去年底通過後，許多人誤以為不能再教同志性平教育，致使許多老師遭辱罵、黑函、濫訴，呼籲各界依法實踐性平教育，也盼教育主管機關給予現場教師更積極的協助。

性平教育大平台指出，公投結果確認後翌日，他們就接到一位國中教師求援，表示自己被家長威脅不可再提到任何「同志」相關字眼，否則就要「用公投結果告死他」。

性平教育大平台說，也有學校輔導老師指出，教育部在公投後為照顧關心性平的失望學生，發出推動校園安心輔導機制的函文。他在校貼出函文歡迎學生前來，沒想到被校內部分人士指為「立場偏頗」，甚至要求撕下。平台說，雖然這位老師表示這是教育部函文，並未撕下，但有許多其他老師難抵壓力。

台灣性別平等教育協會理事翁麗淑表示，公投後，許多同志學生感覺全台七百多萬人反對，非常激動傷心，也有人自殺。她感嘆，原本同志學生處境就比較艱困，現在校園內遭辱罵的語言更變本加厲，校園感覺又回到戒嚴時代，不能談性別，人權與民主退後了好幾年。

翁麗淑指出，原本校園就比較保守，現在變得更加封閉，她深怕現在這種漠視性平教育的狀況，可能導致很多悲劇。她希望教育部應該站出來，聽到另一方的聲音，他們也會都支持教育部。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉表示，公投法通過後，連出版教材的出版社也遭威脅不得用有同志相關字眼的教材，否則就要去告，出版社只好把相關字眼拿掉。

全國教師工會總聯合會副祕書長李雅菁表示，性平法第一條就是講要促進性別平等之實質平等、消除性別歧視，老師用此精神進行性平教育，根本就不用怕，因為這就是性平法所保障。她說，依現在的情況，難道學生問老師什麼叫同志教育，老師也要說自己什麼都不能講？強調教師工會會力挺老師實踐性平法。

司法改革基金會執行長陳雨凡指出，有老師跟他們反映在學校上課會被告，司改會才開始關注此議題，發現有老師教性平因怕家長有擔憂，還要學生拿同意書給家長簽；還有性平團體進校園演講，被家長說要先確認內容有否問題；也有老師明明合法教學，卻遭人截圖、惡意抹黑，已有誣告之嫌。

陳雨凡說，也有老師被認為教學有問題，但其實後來不起訴。她表示，這些都是濫訴，狀況卻在公投後變得更嚴重，在校園已形成寒蟬效應，司改會不容忍如此濫訴，將會給予協助，希望各界都依法實踐性平教育。