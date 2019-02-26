「勞工不該被分化」全教總爭取所有行業勞動節都放假

2019-02-26 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



5月1日是國際勞動節，全世界有80個國家在這一天全國放假，全國教師工會總聯合會今天開記者會也爭取台灣全部放假一天。理事長張旭政表示，只有台灣是適用勞基法的「勞工」放假，不僅是全世界獨特的規定，也分化勞動價值，建議政府修訂「紀念日及節日實施辦法」，將勞動節改為全國放假一日。

張旭政表示，五一勞動節起於，全美勞工聯盟為爭取每天工作8小時而發動的罷工行動。紀念的本意是團結各國勞工，為良好的勞工生活品質而努力。如英國、美國、加拿大雖非於五一放假，仍有全國放假的勞動節。

張旭政說，我國的五一勞動節卻區分「適用勞基法的勞工」放假，明明同為「受僱用，從事工作獲取工資」的公務員、教師、受僱醫師、保母、私人駕駛、個人看護等等，卻成了「非勞工」或「特種勞工」，隱含分化和歧視，完全悖於勞動節的意義，且是一種貶抑勞工的做法。建議內政部應修改「紀念日及節日實施辦法」，讓全民放假一天，除可團結社會各界，亦可解決父母放假、孩子上學的不一致問題。

張旭政表示，日前華航機師的罷工引起台灣社會對勞動意識的討論，雄中雄女學生近日也發起連署「終結放榜新聞」，從這兩件事可以看出，台灣從過去的單一價值，慢慢走向多元價值，勞動的價值就是在尊重每一位勞動者，呼籲政府把勞動節訂為國定假日，全國一起紀念。