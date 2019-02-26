萬眾矚目阿里山花季3月9日登場 假日賞花交通管制接駁

2019-02-26 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



「阿里山花季」將於3月9日登場至4月10日。今年氣候偏暖，阿里山國家森林遊樂區許多多花卉接續綻放，形成一片花海。為疏解假日賞花車潮，公路總局於3月9、10、16、17、23、24、30、31日及4月4-7日，共計12個花季假日實施交通疏運措施，管制時段內台18線65.4K（湖底）及臺21線145K（塔塔加）管制小客車前往遊樂區。

阿里山花季假日交通疏運管制時間，嘉義端（台18線65.5K湖底）是上午6-11時，南投端（台21線145K塔塔加）為上午7-11時，禁行小型車。 搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票優惠。

假日交管時，台18線61K（八八新舍）設立付費轉乘接駁車上山的臨時購票處，今年並首創門票與車票共購系統上線，民眾可至統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，3月1日零時起開放預約劃位。

嘉義林管處表示，今年暖冬，預估花期將較往年提前7-10天，眾所矚目的櫻王最佳時機點預估於3月上旬盛開。阿里山森林遊樂園區還有台灣一葉蘭及霧社山櫻花等許多花卉，讓上山的遊客盡情享受春意盎然的氣息。

園區的緋寒櫻品系山櫻花，琉球山櫻，河律櫻，阿龜櫻，目前開約8、9成，唐實櫻預計這星期全區盛開。霧社櫻目前開約5成，木蘭8、9成開。