蘇花改明年春節全線通 淡江大橋開工正式「浮」起來

2019-02-26 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部公路總局三大重要工程即將陸續完工，包括台9線蘇花公路改善工程預計明年春節前全線通車，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫、西濱快速公路後續建設計畫今年底前通車；至於過去被戲稱為「選舉浮橋」的淡江大橋主橋工程，也於上周六正式開工，不再「載浮載沉」。

交通部公路總局副局長許鉦漳今天在例行記者會表示，蘇花改、南迴公路完工後，盼給民眾一條到東部更安全、快速的道路；前幾年大家都覺得西濱快速公路不好走，但隨著部分路段陸續完工通車，西濱快速公路已經開始變得好走。他說，淡江大橋第一標完工、第二標施工中，去年11月簽約第三標，並於上周六開工，表示工程真的要動工了，不會像過去浮起來又沉下去，預計下個月舉辦動土典禮。

公總表示，台9線蘇花公路改善工程總經費528.84億元，共分三路段執行，蘇澳東澳段去年2月5日通車，南澳和平段及和中大清水段預計明年春節前通車。全線通車後，可提振宜花地區觀光旅遊事業，增加道路容量，提高行車速率。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫總經費204.25億元，共分三路段執行，香蘭金崙段預計於今年7月31日通車，金崙大鳥段及安朔草埔段預計於今年底通車。公總表示，全線通車後，將可大幅拉近台東與屏東的距離。

西濱快速公路後續建設計畫總經費為730億元，尚未通車路段為西濱快速公路芳苑交流道至大城交流道及新豐交流道至鳳鼻隧道，為台61線員林大排至西濱大橋段及觀音至鳳岡段主線段的各一路段，預計今年底通車。

公總表示，西濱快全線通車後可消彌平面交叉路口衝突點、降低肇事率，促進區域內工業與觀光產業經濟發展及新竹線、彰化縣沿海鄉鎮地方繁榮，並紓解聯結車等重車及分散假日車流，提昇道路服務品質及地區民眾通行安全。

淡江大橋及連絡道路建設計畫總經費211.94億元，共分三標執行，第1標（臨港大道段）已於105年11月2日完工，第2標（引橋段）預計於109年底完工，第3標（主橋段）2月23日上周六開工，預計113年底完工通車。公總說，全線通車後將可縮短淡水、八里兩地產業活動及通勤距離，紓解淡水交通壅塞情形，並串聯北部濱海（含台北港特定區）及八里左岸遊憩活動。