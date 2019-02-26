天氣溫暖櫻花提早開 阿里山花季3月9日登場

2019-02-26 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



阿里山花季將於3月9日至4月10日登場，為期33天。交通部公路總局今宣布，花季期間連續4周的周末及清明連假將有交通管制措施，假日每天總量管制1萬6千人，其中散客限2千人，搭乘公共運輸的散客，憑車票可享原價200元入園門票150元優惠價。

林務局嘉義林區管理處表示，今年氣候溫暖，花季提早七至十天，遊樂區內的唐實櫻已經開到七成花量，染井吉野櫻也陸續開花，估計櫻花會在3月10日至25日盛開。今年首次推出購票入園可獲櫻花紀念票券活動，林鐵處在花季期間每周三上午10時30分至45分固定加掛蒸汽檜木小火車，供民眾攝影捕捉櫻花美照。

公總建議，散客可於疏運期間搭乘公共運輸入園，按照以往經驗，搭乘公共運輸上山約花2至3小時，路線包括高鐵嘉義站、台鐵嘉義站、台18線61K八八新舍、台北轉運站、台21線塔塔加、日月潭等六條往返阿里山的路線。

每年在台18線八八新舍搭車人數眾多，車票及門票需要分別購買，造成民眾不便及排隊久候。公總表示，今年首度將車票門票整合採單一窗口販售，簡化購票流程，另對已購買車票預售的民眾設置優先窗口服務，減少民眾等候時間。

在台18線八八新舍轉乘的民眾，可至便利商店的和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合班次預約購票畫位，再按照預約時間、地點轉乘客運上山。預約系統3月1日零時起開放，後續將彈性增開班次及名額。