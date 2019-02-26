主動脈剝離引發心肌梗塞 雙急重症夾擊險進鬼門關

2019-02-26 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



罹患心肌梗塞，已經夠不幸，如果同時又有主動脈剝離，雙急重症夾擊，幾乎要向鬼門關報到。一名57歲男性在洗澡時覺得胸悶、突然暈厥，被送至急診時研判為心肌梗塞，但用藥後並未好轉，進一步檢查又發現他主動脈剝離，醫療團隊極力搶救，才救回一命。

國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏指出，主動脈是身體最大動脈，負責將心臟的血液通往全身，如果主動脈剝離，將影響全身血液供應，進而產生器官缺氧壞死。

侯紹敏說，主動脈剝離可說是最致命的心血管疾病，約有四成五患者在發作當下死亡，典型症狀前胸到後背撕裂般劇痛。如果剝離病灶位於冠狀動脈，還可能造成缺血性心肌梗塞，症狀為胸痛胸悶，延伸至手臂或下巴，甚至引發胃痛，因症狀表現不一樣，增加確診難度。

該名患者就是典型個案，被送至急診時，主訴胸悶胸痛，心電圖出現異狀，心肌酵素檢查顯示為急性心肌梗塞，給予抗擬血液藥物，及心導管介入性檢查治療後，病情仍舊危急。

經進一步檢查後發現，病患同時患有主動脈剝離，緊急進行手術切除剝離部分血管並置換人工血管，經醫療團隊全力搶救，才成功挽救一命，所幸術後恢復狀況良好。

侯紹敏指出，該患者主動脈剝離症狀並不典型，沒有前胸後背撕裂劇痛，卻是以心肌梗塞表現，醫師在搶救時使用抗凝血藥物、心導管治療，因此增加後續執行主動脈剝離手術的難度。

侯紹敏指出，中老年人血管退化、高血壓、高血脂、動脈粥狀硬化，以及先天主動脈狹窄及馬凡氏症候群等，都是誘發主動脈剝離的原因，症狀為突發性的劇烈胸痛 (前胸到後背)、呼吸困難、休克暈厥等。

天氣太冷或太熱等氣溫變化大時，為心肌梗塞及主動脈剝離好發的高峰期，侯紹敏提醒，特別提醒老年人、三高患者，應注意保暖、規律用藥，一有異狀，立即就醫，如果延遲治療，死亡風險激增。