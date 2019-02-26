腦中風別怕 「這」原則避免拖垮一家人

2019-02-26 10:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



音樂人袁惟仁及前行政院長陳冲先後傳出腦中風，隨著天氣忽冷忽熱氣溫變化大，除了要當心外，一旦不幸中風，專家提醒，在生命徵象穩定後，應能儘早開始復健治療，把握這原則，不僅可以避免臥床，且有高達七到八成的人可以恢復行走能力，回到原來的生活，不拖垮一家人。

56歲的陳先生半年前就因突然半邊肢體無力送醫，經外院醫師診斷為出血性腦中風，並有右半側偏癱的後遺症，他在生命徵象穩定後馬上轉往「活力得中山脊椎外科醫院」接受物理治療。該院復健室物理治療師徐佩萱指出，陳先生原本無法自己轉位下床，也沒法從輪椅上站起來，經接受翻身、轉位及坐到站等練習，幸好漸漸在六個月後，能在不需家人輔助下，自行完成一些日常生活活動。

物理治療師徐佩萱表示，中風復健很重要，只要能越早開始復健，就越能達到較好的恢復。通常中風後的六個月內為復健黃金期，恢復運動能力最快，偏重於讓患者恢復日常生活功能為主，包括，翻身、床上坐起、床上移位到輪椅、行走及上下樓梯等。同時也能防止關節僵硬、孿縮及褥瘡。

徐佩萱也提醒，在復健期當中，除了患者意志力和心情調適之外，還需要家人的幫助，因為中風患者通常有半側偏癱，常會忘記使用患側，家屬一定要常在患側，和病人溝通互動。在機構的復健治療之外，徐佩萱物理治療師並提供三招自己在家可常做的復健運動，可早、中、晚做三遍，每一遍十下，目標就是恢復原來的生活。

第一招拱橋運動：採屈膝仰臥，抬高骨盆離開床墊，維持5-10秒，放下休息數秒。可誘發步態站立時所需的骨盆運動，並達到下背與髖部伸展的肌力訓練，也有助於床上活動、使用便盆、減壓、下肢穿衣及從坐姿到站姿的練習。

第二招好手帶壞手運動：採坐姿，雙手交叉，以好手帶壞手高舉至頭部，再慢慢放下。可增加肩關節活動，避免孿縮。