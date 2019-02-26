阿里山花季 3月9日花艶展開

2019-02-26 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



一年一度阿里山花季將於3月9日花艶展開，並持續至4月10日，為期33天。為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，並悠遊高品質的賞櫻空間，台18線阿里山公路湖底（65.4K）~台21線塔塔加，於花季開始後連續四周的周休二日及清明連假上午6時到12時進行小汽車和大客車的交通管制，改以公車轉乘接駁及遊覽車預約登記方式疏運。

公路總局比照往年再次與林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運公司等單位共同合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施，管制內容如下：

一、遊客總量管制：團客1萬人、住宿遊客2,000人、散客2,000人，加上管制時段外上山民眾2,000人，當日總計1萬6,000人。

二、預約轉乘服務

1. 團客：須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

2. 散客：

(1.) 在台18線61K轉乘：民眾可至全省統一、全家及萊爾富便利商店之和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間(61k八八新舍)，選擇適合之班次預約購票劃位，再按預約時間、地點前往轉乘客運上山。

(2.) 預約系統將於108年3月1日(星期五)零時起開放民眾預約劃位，後續亦將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

三、 交通管制措施

1. 管制時段：花季開始後連續四週之週休二日及清明連假（3月9~10、16~17、23~24、30~31、4月4~7日，共計12天），嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時（預約團客除外），南投端上午7時至11時。

2. 管制路段：嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件(如工作證或住宿證明)或特殊情形(如婚喪喜慶)外，禁行小型車。

四、公共運輸轉乘服務

為提供民眾更多元的搭車服務，只要在疏運期間，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元優惠價（原價200元）。

路線包含 、 、 、 、 及 等六條路線。

往年台18線八八新舍搭乘人數眾多，車票及門票分別購票造成民眾不便及排隊久候，今年特將車票門票整合採單一窗口販售，簡化購票流程統一販售。另對於已購買車票預售票民眾設置優先窗口提供服務，以減少民眾等候時間。