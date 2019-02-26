衛福部擬改版菸盒圖片更嚇人 董氏：面積仍太小

2019-02-26 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國菸品包裝警示圖文逾四年未更換，為避免一成不變的圖文讓警示效果越來越差，衛福部決定改版，新版有真實的壞死肢端、潰爛的口腔癌腫瘤照片，比現在的圖文更赤裸嚇人。

衛福部本月中預告修正「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」，擬將菸品包裝圖文改版。不過，董氏基金會認為，無論改版前後，警示圖文皆小小一塊，占產品包裝三成五，比例在國際上敬陪末座。基金會呼籲衛福部比照國際潮流，修法將警示圖文占比拉高至八成五。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗肯定衛福部將警示圖文從較文青、不痛不癢的版本改成更寫實的版本，但她同時指出，世界衛生組織（WHO）確認可預防青少年吸菸、促進戒菸者戒菸的菸品包裝警示圖文面積，應占菸盒的85%以上。

林清麗說，全球已有118個國家或地區在菸品容器上印製警示圖文，不過印製面積大小不一。台灣菸盒雙面各占35%，鄰近的香港、泰國、新加坡的菸盒雙面各占85%且採素面包裝，澳洲菸盒正反面則為90%與75%且採素面包裝。若排名比較，台灣位居第115名，在國際上排名倒數第四。

素面包裝即菸品外包裝底色皆為素色，且品牌名稱使用字體與字級統一。台灣醫界菸害防制聯盟發起人温啟邦說，這是由澳洲2012年底開始發起，跨國菸草公司曾為此向澳洲政府提告敗訴，後續引發全球連鎖效應，英國、愛爾蘭、法國、挪威、紐西蘭、匈牙利、烏拉圭、泰國及新加坡等國皆已修法實施菸品素面包裝。

對此，衛福部國健署菸害防制組組長羅素英回應，106年通過的菸害防制法修正草案擬將菸盒警示圖文面積占比拉高至八成五，目前已一讀通過，國健署將持續爭取各界支持修法。

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