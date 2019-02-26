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機車ABS、CBS已補助1.2萬件 7000件還沒申請

2019-02-26 10:31聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

行政院核定3.1億元補助125CC以下的機車配備ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（前後連動煞車系統）。交通部公路總局統計截至昨天為止，已受理1萬2841件申請，還有7千件符合補助資格者尚未遞件申請，車主可透過機車業者協助送件。

公總表示，今年1月1日起至明年12月31日止，125CC以下配備有ABS或CBS的新機車，含14.75馬力以下的電動機車，在108年度及109年度完成新車領牌的首任自然人車主，不包括機關、學校、團體、公司、行號、執行業務名義購買或申請登記者，配備ABS者每輛補助4千元，配備CBS者每輛補助1千元。

據統計，公路監理機關至昨日為止已受理1萬2841件申請，其中ABS有7594件，CBS有5247件，總共3562萬元補助款，已在7日內電匯撥付到車主帳戶。目前仍有7千件符合補助資格者尚未遞件申請，可將金融機構存摺正面封面送交當初購車的機車業者協助送件。

公總表示，盼兼顧民眾使用機車安全及購買負擔能力，鼓勵選購安全性高的機車產品，提高機車駕駛安全，降低交通事故傷亡率。機車加裝ABS可避免煞車時輪胎鎖死導致摔車，CBS則讓機車騎士煞車時，只要任一邊煞車，就能同時煞住前後輪，降低打滑機率。

歐盟及日本分別在2016年及2017年強制新車加裝ABS，降低機車肇事死傷。交通部2015年也修正車輛安全檢測基準，預告四年緩衝期，明定今年起125CC以下新款新車須配備煞車系統，ABS或CBS擇一安裝，2021年起舊款新車比照辦理，但機車售價可能因此增加數千元，引發爭議，政策緊急喊卡，改由政府補助民眾選購。

為降低機車事故，行政院補助125CC以下機車配備ABS或CBS。聯合報系資料照
為降低機車事故，行政院補助125CC以下機車配備ABS或CBS。聯合報系資料照
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