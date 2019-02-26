刷「台灣Pay」買高鐵票 百元回饋金限量送

2019-02-26 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為鼓勵民眾使用「台灣Pay」行動支付服務，2月28日起至4月14日，旅客於高鐵網路訂票系統使用「台灣Pay」（限綁定金融卡）進行付款，單筆購票金額在700元（含）以上，即可獲得100元現金回饋，限量2000名，送完為止。

台灣高鐵公司去年12月，於網路訂票系統新增「台灣Pay」支付服務，旅客在高鐵網路訂票系統預訂車票後，於付款頁面選擇「台灣Pay」，網頁將出現QR Code，旅客再以手機的「台灣行動支付」APP或有提供「台灣Pay」服務的各行動銀行APP，掃描付款頁面的QR Code，即可輕鬆完成付款。

高鐵公司提醒，若旅客使用網路系統訂位並以「台灣Pay」付款，而欲使用手機取票乘車，須將「T Express行動購票」APP更新至4.80版以上，方能擷取使用「台灣Pay」付款的訂位紀錄並下載手機票證。

高鐵公司表示，目前「台灣行動支付」APP的參與金融卡發卡機構有11家，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、新光銀行、彰化六信、日盛銀行；於行動銀行APP提供「台灣Pay」支付服務的金融機構則有13家，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、三信銀行、中華郵政「郵保鑣」及日盛銀行。