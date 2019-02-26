台東出現1.5米長浪 東半部、恆春半島注意海邊活動

2019-02-26 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布長浪即時訊息，今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生；上午5時台東已觀測到浪高1.5米以上的長浪，請注意。

強颱蝴蝶今天凌晨位於鵝鑾鼻東南東方2200公里海面上，以每小時6公里速度，向北北西進行。颱風中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風半徑220公里，十級風半徑100公里。

氣象局表示，今天台灣附近的風場還是以東北風為主，迎風面北部及東半部地區雲量仍偏多，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及北部山區仍有局部的短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨仍偏涼，中部以北及東北部低溫約16、17度，其他地方則在18到20度，白天北部及宜蘭、花蓮氣溫回升幅度還不多，高溫約18至22度，其他地方則可以來到26至29度，中南部日夜溫差大，請留意日夜溫度變化適時調整穿著，而南來北往的朋友也請留意南北溫度的差異。