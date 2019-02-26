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終結放榜新聞若成常態 葉丙成：報榜學校恐砸自己的腳

2019-02-26 08:27聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

昨天大學學測公布成績，由於學生團體日前發起連署，要求高雄中學、高雄女中「終結放榜新聞」，最後不只這兩校，全台多個明星高中都未主動公布該校滿級分人數。台大電機系教授葉丙成在臉書發文說，當資訊不充足、沒人知道真正行情時，搶先公布資訊的學校很可能砸到自己的腳。未蒙其利，先蒙其害。

葉丙成指出，沒有全面性的數據，到底一個學校5科滿分的人有幾個才算學校考得好？大家無從判斷。可能有的家長因為不知道行情，一看到全校5科滿分不到10個人，就解讀成是該校考不好，反而不隨便報榜的學校，才比較安全，他認為，當只有零星學校報榜開記者會，這樣有趣的現象就發生了。

葉丙成臉書發文：

當許多高中沒報榜，只有零星的學校報榜開記者會，這時有趣的現象發生了。

Q：「當很多明星高中沒有報出滿分人數的時候，如果有學校堅持要報，到底這對該校是好還是不好？」

當很多學校沒有報出自己滿分的人數時，一旦沒有了全面性的數據，大部分社會大眾並不知道「行情」是什麼。到底一個學校五科滿分的人有多少個才算是學校考得好？大家無從判斷。

這時候反而跳出來開記者會的學校很危險，因為大家不知道今年的整體行情到底是怎樣。當學校興沖沖公布報榜數據，可能有的家長因為不知道行情，一看到全校五科滿分不到十個人，就解讀成是該校考不好。

當資訊不充足、沒人知道真正行情時，反而搶先公佈資訊的學校很可能會砸到自己的腳。未蒙其利，先蒙其害。

再過個兩年如果都沒什麼報導、大眾很不清楚行情的時候，反而不隨便報榜的學校，才比較安全、比較不會被不知道該年行情的社會大眾解讀為考得差了。

台大電機系教授葉丙成。本報資料照片
台大電機系教授葉丙成。本報資料照片
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葉丙成台大滿級分
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