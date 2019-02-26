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吳德榮：228連假頭、尾北台灣都一波天氣變化

2019-02-26 07:58聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天天氣好轉，明天繼續暖，到周四下半天北台灣轉陰有局部雨、氣溫降，但對中南部影響不大。

吳德榮指出，最新（25日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天僅北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨的機率，北部將升至22、23度、中部約27度左右、南部可達30度、東部約27度。明日繼續回暖，各地晴時多雲，白天溫暖微熱、日夜溫差大。

228連假天氣方面，他說，周四（28日）下半天東北季風抵達，北台灣轉陰有局部雨、氣溫降，中南部影響不大。周五、六（3月1、2日）東北季風減弱，氣溫逐日回升，是舒適至微熱的天氣。不過收假日、3月3日有另一波東北季風，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕冷；中部略受影響。

吳德榮提醒，228連假北台灣天氣變化快速，要隨時注意最新資料。到了下周一天氣漸好轉、氣溫回升； 僅北海岸、北部山區及東半部仍有局部零星降雨的機率。

中央氣象局說，今天台灣附近的風場還是以東北風為主，迎風面北部及東半部地區雲量仍偏多，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東及北部山區仍有局部的短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣；溫度方面，白天北部及宜蘭、花蓮氣溫回升幅度還不多，高溫約18至22度，其他地方則可以來到26至29度，中南部日夜溫差大。

東北風偏強，氣象局說，台灣中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。氣象局清晨已發布特報，指台灣東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生；５時台東已觀測到浪高1.5米以上的長浪，請注意。

今年編號第２號強烈颱風蝴蝶，氣象局說，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2200公里之海面上，向北北西轉西北西方向移動，對台灣的天氣沒有直接影響。

本周將有兩波東北季風影響，第一波於228連續假期第一天周四（28日），第二波於下周日（3月3日）下半天增強影響至下周一（4日）；東北季風影響期間，北台灣整天濕涼，迎風面東半部地區降雨機率增高，但中南部地區影響不大。

中央氣象局說，今天白天北部及宜蘭、花蓮氣溫回升幅度還不多，高溫約18至22度，其...
中央氣象局說，今天白天北部及宜蘭、花蓮氣溫回升幅度還不多，高溫約18至22度，其他地方則可以來到26至29度，中南部日夜溫差大。本報資料照片
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氣象局吳德榮
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