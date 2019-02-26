極端氣候 彭啟明：今年恐創台灣觀測史最暖冬天

2019-02-26 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



2月還沒結束，但氣象達人彭啟明說，今年台灣的冬天將有機會創下有觀測紀錄以來最暖的冬天，平均溫度恐將比第二名高出近1度，高於平均值2度。他說，冬天不冷不該只是聊天話題而已，應從預測找出因應作為，它可能影響數月後的農作收成，造成動植物的調適等諸多問題。

彭啟明在臉書發文表示，從去年12月到今年1、2月，大家已有感覺沒有冷到、沒有寒流，冷氣團的威力也不夠強。全台溫度統計至後天，可能會是最暖的冬天，為明顯的極端氣候事件發生，且冬天沒寒流，是有觀測紀錄史來第四年。

天氣風險管理公司總監賈新興也在臉書說，從台北站低於10度為寒流的定義來看，過去沒有寒流的三次發生在1987、2000、2016年。賈新興以「火熱」形容這個冬天，他說，以13個平地站來看，預估到2月28日冬季均溫高達20.5度，擊敗2016年的19.6度，比長期平均溫18.16高出了2.3度之多，但最後的紀錄仍以實際的觀測為主。

至於這幾天的天氣，彭啟明表示，預期東北風將在這兩天持續減弱，轉為偏東風到偏南風，今天北部白天回溫可以到22-24度，中南部可以到27-29度，周三回溫更多一些，除了東半部雲量較多，西半部都可以看到陽光，可以多把握這兩天較穩定天氣。

他預期周四下半天時，東北風會稍微增強，北部及東半部溫度會稍下滑一些，約降2、3度，和今天類似，預期影響到周五上半天。周五下半天到周日，又再度轉回暖的天氣類型，再下一波可能在周日晚間，預期東北風又再增強，也伴隨鋒面雲系南下，中部以北將轉為陰有陣雨的天氣。