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國道出口插隊最高罰6千！「電眼」伺候年底再增共18處

2019-02-25 21:48聯合報 記者侯俐安╱即時報導

國道出口匝道常有民眾違規插隊，導致擦撞、車禍頻傳，為改善高速公路出口匝道違規插隊情形，高公局已於9處重點交流道出口，設置高解析度攝影機，全天候嚴格取締舉發違規插隊的車輛，一旦發現違規插隊，將可罰3千至6千元，由於嚇阻效果不錯，高公局今年底將再增設9處，包含國1竹北北出、新竹南出、國3木柵南出等交流道。

都會區之國道路段交通量大，尖峰時段出口匝道車流易回堵至主線。常有欲駛出主線進入交流道之車輛，於主線駛近鼻端時，再違規跨越槽化線駛離出口匝道。

為改善前述狀況，高公局在出口匝道回堵嚴重之交流道出口鼻端處設置高解析度攝影機，包含國1五股北出、林口A南出、大雅南出、鼎金系統南出、北出、國3南港系統北出、中和南出、國3甲萬芳西出、木柵東出，共計9處。

透過自動偵測系統將違規跨越槽化線及強行插入車隊之車輛，提供國道公路警察局逕行舉發開單。另用路人車上的行車紀錄器將違規影像提供國道公路警察局亦會逕行舉發開單。

為提高行車秩序，高公局今天指出，將於國1竹北北出、新竹南出、頭份南出、大灣南出、台南北出、國2大園西出、南桃園東出、國3大溪南出及木柵南出等交流道增設9處高解析度攝影機，預計於今年底建置完成，俟完成後將畫面傳送公警局，再與公警局協調辦理測試；實際執法時間，仍需依公警局對外公告為準。

高公局呼籲，用路人準備駛離高速公路時，如發現外側車道已有車輛排隊，應提早變換至外側車道跟著車隊循序進入減速車道，切勿在主線車道減速甚至停等伺機插入連貫車隊，違者除可處以新台幣3000至6000元的罰鍰，也可能造成後方車輛追撞或回堵。

高公局表示，如已通過等候車隊而無法順利變換車道進入車隊時，應續行至下一個交流道再依序駛離主線。高公局籲請用路人務必依序於外側車道排隊，切勿利用左側車道強行插入車隊或任意停等影響車流秩序，甚而造成後方車輛追撞等危險。另連續假期間公警局也將加強巡邏重守，插隊或任意停等者除面臨舉發開單外，亦將強制驅離從下一個交流道駛出，反而費時又傷財。

國道攝影警察
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