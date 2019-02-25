基因檢測夯 名醫分析適用對象

2019-02-25 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



新光醫院精準醫學中心暨血液腫瘤科主任賴泓誌指出，有很多因科技帶來的新療法出現，與其讓民眾找不到正確的管道，醫院應該扮演品質管控的角色，為正在抗癌的民眾篩選適合個人醫療的治療方式。圖／新光醫院賴泓誌醫師提供 分享 facebook 癌症治療進入精準醫療時代，新光醫院精準醫學中心暨血液腫瘤科主任賴泓誌指出，有很多因科技帶來的新療法出現，與其讓民眾找不到正確的管道，醫院應該扮演品質管控的角色，為正在抗癌的民眾篩選適合個人醫療的治療方式。

經半年籌備，新光醫院去年成立精準醫學中心，試營運至今剛滿周年。身為中心主任，賴泓誌說，新光為醫學中心，服務與研究並行，但相較其他大型醫學中心具有大量的臨床數據，新光的精準醫學中心走的是「服務模式」，引進各項最新醫療器材、檢測方法、治療方式的平台。

新光醫院重視管理，針對患者需求，對各項治療作品質管控；其次則強調「在地化」，結合廠商共同開發AI，不僅成為團隊模式，也能更符合醫院的需求。賴泓誌說，每家廠商有著不同模組檢測方式，皆可提供患者在相關檢查時作為選項，是競合、也是共存關係。

同時，新光加入了人性層面關懷。賴泓誌三年前曾收治一位頭頸癌患者，確診時已移轉，時間有限，但患者顧及女兒將嫁，希望能延長存活期，在他建議下嘗試新式治療，沒想到狀況轉好，不但參加女兒婚禮，也開心抱孫至今。

現在最夯的基因檢測，是否人人適用？賴泓誌說，應視患者需求選擇。他也強調，相關檢查已從治療端走向健康端，意指不只針對患者，並擴大至健康民眾身上，或家族有癌症高風險患者等，依其需求量身打造。此外，新光設有基因諮詢師，如檢查初新式癌別，仍可獲完整諮詢，力求不讓患者成為檢測孤兒。

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