一邊工作一邊玩臉書？小心會讓大腦變笨

2019-02-25 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



你是否已習慣一邊工作一邊偷看社群軟體動態，還認為自己能夠同時處理多件事務很厲害？但醫師指出，大腦本來就只能一次處理一件事，當被迫「多工」，前額葉就會啟動切換視窗，卻也相對增加大腦壓力。已有研究證實，大腦多工不但影響記憶力，還可能影響智商。

現代社會，不少人工作都是一邊使用電腦收發電子郵件，一邊使用LINE社群軟體，同時還要應付長官交辦事項及客戶來電。不只是工作，有些女孩子趕時間出門，還可能一邊開車一邊化妝。短時間內處理很多事，就是一種多工。

書田診所腦神經內科主任醫師黃婷毓指出，大腦面對多工狀態時會啟動前額葉，將對A工作的注意力切換至B工作。年輕人的多工切換速度很快，但隨年紀漸長，切換速度也跟著吃力起來，甚至有時需要一段時間才能再進入狀況。

也因為大腦注意力必須不斷切換「視窗」，腦部產生壓力，進而會誘發壓力荷爾蒙「可體松」。黃婷毓說，可體松長時間增加，對身體很多器官都有負面影響，人可能變得健忘，或無法再像以前一樣同時間處理很多事。

振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋說，達到注意力有三要件，一是維持，二是工作記憶，三是雜音過濾。例如你在教室讀書，但走廊有小孩在哭，你因專注讀書忽略哭聲，同時大腦不斷暫存課本內容，讓你能連結前段內容再往下讀。

而記憶力則和注意力有關。袁瑋說，若把注意力視為賺錢，那記憶力就是存錢得銀行，當注意力愈強、錢賺愈多，「記憶存款」也愈多。這也是為什麼失智長輩長期記憶力好，因年輕時專注所以記得往事，但最近發生的事卻忘光了。

但是，當多工狀態出現，大腦得快速切換視窗，注意力功能就會跟著變差。袁瑋指出，有國外研究發現，當你的手機「叮」一聲並看到跳出訊息通知，即使你沒有滑開看，就可能因注意力分散，使智能商數（IQ）掉了8到10分。

黃婷毓補充，英國也曾以核磁共振進行大腦多工的相關研究，找來學歷及IQ分數差不多的一群人，先分析他們的大腦前額葉密度，再分「多工」和「專一」二組並施行IQ測試。研究發現，多工組的考試分數確實較差。

美國也曾分析大學生申請研究所的學業平均成績（GPA），發現經常使用Facebook、Instagram或Twitter等社群軟體者，其GPA成績相對較差。可見當在準備考試且需要深度思考時，不應讓大腦多工，簡言之就是：「別分心！」

只是，好像很多人難以抽離「多工」狀態，讀書或工作時不滑一下手機或上一下臉書，感覺就是不習慣或不對勁，甚至覺得空虛。

袁瑋解釋，當你處於多工時可能會完成很多小事情，其滿足感會增加多巴胺分泌，會讓人感覺興奮或開心，類似「上癮」，這感覺可能就像談戀愛、打電動得分、施用毒品等所得到的滿足感，「但你所完成的事，可能十分沒有意義。」

黃婷毓提醒，現代人工作壓力大，大腦的多工反應幾乎是無時無刻啟動，同時刺激可體松，但通常動物出現可體松時，是攸關生存的逃跑時才會啟動。當壓力與緊張感持續不減，高血壓或胃潰瘍問題都會跑出來。