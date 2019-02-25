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自己決定「到底救不救」 屏基醫生率先響應預立醫囑

2019-02-25 19:01聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

因應病人自主權利法施行，屏東基督教醫院自今年初開辦預立醫療照護諮商門診，迄今已有10人簽署預立醫囑，其中負責安寧病房的醫師蘇慶豐，與家人共4人率先響應簽署，他說延長瀕死過程的無謂醫療，只是徒增病人痛苦，當病人自主權利法通過後，他便積極地跟家人宣導，讓家人免除日後「救與不救」的掙扎。

屏東縣衛生局局長李昭仁、屏東縣醫師公會理事長鄭英傑、屏基院長余廣亮今天共同出席預立醫囑宣導活動，也相繼鼓勵民眾趁健康時規劃生命末期的醫療照護，確保自己的尊嚴及善終。

屏基表示，簽署預立醫療決定書，必須年滿20歲，並在二親等親屬陪同下進行「預立醫療照護諮商」，與醫師等專業團隊討論後，才能簽署，之後會註記於健保卡上，讓醫師及家屬可以依照病人的意願，確保其尊嚴善終的權利。

目前專責屏基預立醫療照護諮商門診的蘇慶豐醫師，同時也負責屏基安寧病房、緩和醫療門診，當病人自主權利法通過後，他便積極地跟家人宣導，於是他自己和太太、媽媽、阿姨一家人，率先簽下「預立醫療決定書」。

中華小腦萎縮症病友協會秘書長涂衛成，也偕同爸媽和哥哥一家四口簽下「預立醫療決定書」，涂衛成說，也許是原住民對生命的樂觀態度，自小母親就透露未來不想接受插管治療的想法，加上自己曾參與預立醫療相關條文的草擬，更確信應在自己有決定能力時，選擇適合自己的醫療照護模式」。

預立醫療照護諮商門診主治醫師蘇慶豐指出，民眾若能在身體健康的時候為自己未來的醫療照護先做準備，那不僅是對自己的疼惜、也是對家人的體貼。預立醫療照護諮商門診為自費門診，需提前兩周預約掛號。

屏東基督教醫院自今年初開辦預立醫療照護諮商門診，其中負責預立醫療照護諮商門診的醫...
屏東基督教醫院自今年初開辦預立醫療照護諮商門診，其中負責預立醫療照護諮商門診的醫師蘇慶豐（後右四），與家人共4人率先響應簽署。圖／屏東基督教醫院提供
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醫師病人自主權
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