新圖書借閱榜出爐 哈利波特奪冠

2019-02-25 18:07 台灣醒報 記者吳佳臻╱台北報導



107年度圖書排行榜出爐，《哈利波特》、《日月當空》、《被討厭的勇氣》等作品最受歡迎。（photo by 吳佳臻／台灣醒報） 分享 facebook 電子書借閱成長大增，民眾對紙本書多仍保熱情！國家圖書館25日公布「107年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，最受歡迎圖書借閱排行榜，由《哈利波特》奪下冠軍；東野圭吾獲最具魅力作家。

民眾愛閱讀

據報告顯示，民眾閱讀力不斷成長，人們仍喜愛上圖書館。107年共有9,198萬人次走入各地公共圖書館，較 106年成長6.68%；借閱人次也成長5.71%，達到2,167萬人次，有高達7,791萬冊的圖書被借閱，比去年多298萬冊。

值得一提的是，電子書借閱人次成長幅度高達30.83%。國家圖書館曾淑賢館長表示，電子書為勢不可擋的一大趨勢。不過，讀者對紙本圖書的愛好也較前一年度高，顯示讀者紙本書和電子書齊讀的現象。未來，圖書館也會應對民眾的閱讀行為，進行電子書館藏的充實和數位閱讀的推廣。

閱讀取向多元

綜觀讀者的閱讀興趣，語言文學類仍受到大眾的愛戴，其中《哈利波特》系列小說搭上電影「怪獸與他的產地」熱潮，從去年第4名一躍奪下年度最受歡迎圖書、語言文學類排行榜冠軍，而常勝軍武俠類作品《日月當空》、《天地名環》、《神雕俠侶》等佔20名中12席，穩坐最熱門地位。另外，特別的是，《秦始皇》、《京阪神花小錢玩很大》等旅遊及史地類圖書也首度入榜，展現多元閱讀趨勢。

語言文學榜方面，東野圭吾以《解憂雜貨店》、《拉普拉斯的魔女》等6部作品拿下年度最有魅力作家。而第一本入圍「國際曼布克獎」臺灣長篇小說《單車失竊記》，以及臺北市長柯文哲的作品《白色的力量》，則為首次入榜的本土作品。

苗栗縣三灣鄉四度奪獎

此外，記者會中也表揚最具閱讀競爭力和閱讀力表現績優城市，其中苗栗縣三灣鄉第四度奪下鄉鎮市最具閱讀競爭力城市獎項。報告顯示，該鄉每人借閱冊數高達15.43冊居全國之冠。苗栗縣三灣鄉表示，能夠獲獎相當開心，在各地經費、設備無甚大差距之下，歸功於館員的用心付出才能有此成績。

儘管閱讀風氣有所成長，教育部朱楠賢主任秘書表示，12-18歲國高中生每人借閱冊數僅分別有6.7冊和4.29冊，逺輸國小學童24.06冊，顯示國高中生顧著唸書考試，實在太忙了。

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