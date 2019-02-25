體脂過高、骨密不足名列十大健檢紅字 但這一項竟居冠

2019-02-25 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健檢機構「永越健康管理中心」發表2018年度的健檢紅字報告，經分析去年共1萬411筆高階健檢資料，揪出國人10大健檢紅字，依序維生素D不足」、「脂肪肝」、「體脂肪率過高」、「高血脂」、「體重過重」、「骨質密度不足」、「胰島素阻抗(糖尿病前期)」、「肝功能異常」、「高血糖」、「肥胖」。

永越健康管理中心指出，分析去年1萬多筆健檢資料，男女分別占比54.3%、45.7%，平均年齡為49.2歲；其中「維生素D不足症」為健檢紅字榜首，佔總人數7成；值得注意的是，「骨質密度不足」也逐年攀升，從10年前的23.9%，今年成長至37%。

永越預防醫學部品質副主任賴思佳說，一般人以為只要經常接觸陽光，不會發生維生素D不足，但維生素D不足缺乏原因包括怕曬黑、少戶外活動、擦防曬油、撐傘、攝取不夠、吸收不良等因素。

維生素D可以促進鈣質的吸收，因而血液中的鈣質增加，幫助骨頭的鈣化。賴思佳表示，女性是骨質疏及「骨骼肌質量缺少(肌少症)」的高危險族群，經資料分析受檢者之骨質密度，不分性別年紀，不足的比率超過三成，50歲以上更超過7成；其中，已達到骨質疏鬆定義者，男性為14.1%，女性為34.1% ，顯見許多年長女性因骨質疏鬆嚴重暴露在骨折的風險中。

此外，「脂肪肝」多年來一直是男性紅字榜首，異常比例高達61.5%，且男性(71.8%)遠大於女性(49.3%)。從分析的健檢資料中發現，在「肝功能異常」29.3%，男性(40.1%)也明顯高於女性(16.5%)；且與 2017年比較，男性三高「高血壓、高血糖、高血脂」，從5.3%躍升到8.2%歷史高點，年增率超過5成，且從40歲開始向上攀升。