親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

《還願》為何恐怖？奉獻之前，請先照顧好自己

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市私立復旦高中大學學測表現超越去年，包括曾羽廷、邵柏爲5科75滿級分，4科60滿級分11人次。國、英、數、自4科60分滿級分學生8人(全國595人)，分別為石宇辰、黃奕榜、黃依婷、廖奕融、曾羽廷、盧可程、許淳貞、邵柏爲；國、英、數、社4科60滿級分3人(全國187人)曾羽廷、邵柏爲、莊林頡。

校方表示，今年大學學測首次採用國、英、數、社、自5科選4科組合級分的方式辦理申請入學，復旦全校533位考生各科滿級分人數國文45人、英文87人、數學84人、自然55人、社會27人，全校117人4科55級分以上，自然科97人社會科56人。另外，276逾半數學生4科總分頂標，自然190人、社會223人較去年185人成長40%，預估以上學生可以通過台、清、交或醫學系第一階段申請入學。

復旦高中校長段台民指出，學生在今年大學學測的表現持續超越往年，頂標學生人數較去年成長20%；值得注意的是今年參加學測的考生當年在免試入學階段，摒除公立明星高中的迷思，有95位學生國中會考5A、31點以第一志願選讀復旦，3年後90%、83人4科55級分以上，99%同學達頂標，學習成效在桃園各高中名列前茅。

段台民說，如果只採計復旦5數理班、1語文班合計245位同學，平均總級分54級分，相當於半數學生達錄取台大標準，這樣的比率在全國菁英高中是很難得的成績，也高於桃園各校平均至少3級分以上。

復旦高中強調，學生不只在課業學習表現出色，也積極投入課外活動，像石姓學生成績優異熱於公益，立志醫療服務，還參加復旦國際偏鄉弱勢貴州服務團隊，學測自然等4科滿級分。還有張姓學生以1A4B的會考成績低標進復旦自然組，學測4科55級分表現優異；J學生行動不便但不自卑學測自然等4科57級分以台清交為目標，原住民A學生讀復旦語文班，學測社會等科53級分，可以原住民族身分申請一流國立大學。

復旦有276人逾半數學生4科總分頂標，自然組190人、社會組223人合計較去年1...
復旦有276人逾半數學生4科總分頂標，自然組190人、社會組223人合計較去年185人成長40%，圖為4科滿級分的學生。記者鄭國樑／攝影
分享
曾羽廷（左）、邵柏爲（右）5科75滿級分，兩人國中會考成績可以錄取公立明星高中，...
曾羽廷（左）、邵柏爲（右）5科75滿級分，兩人國中會考成績可以錄取公立明星高中，但選擇復旦，校長段台民（中）以他們為榮。記者鄭國樑／攝影
分享
私立復旦高中校長段台民（前排左6）與4科57級分共76位學生合影，肯定他們的表現...
私立復旦高中校長段台民（前排左6）與4科57級分共76位學生合影，肯定他們的表現。記者鄭國樑／攝影
分享

學測滿級分原住民
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:57

銅板準備好 貓纜縣市銅板價優惠3月4日開始

2019-02-25 12:35

全台哪個縣市最愛進圖書館? 高雄市民

2019-02-25 12:30

武陵高中音樂班小陳意涵 未來想當聲樂家

2019-02-25 15:35

學測放榜！林宇軒戽斗選牙醫 陳亮妤多重障礙選電機

2019-02-25 15:32

國圖調查：高雄人到館最多 苗縣人借閱領先全台

2019-02-25 14:47

50歲男下巴鬆頸變粗 就醫發現晚期頭頸癌

2019-02-25 14:39

變種捕獸夾太殘忍 動保團體促查緝

2019-02-25 14:20

春夏新髮型 有「仙氣」上身

2019-02-25 13:47

愛吃海鮮、火鍋 男子痛風又長出痛風石

2019-02-25 12:23

千人朝聖！登山圈年度盛會 二手裝備市集盛大展開

2019-02-25 12:08

五大客運票價調漲 立委批油價上漲成理由牽強

2019-02-25 11:44

防治自殺 出現「四不」症狀應留意

2019-02-25 11:40

胸背痛到像被刀割 男子就醫發現急性主動脈剝離

2019-02-25 11:25

法媒：台北為街頭小吃之都 5歐元可飽餐

2019-02-25 11:00

變種捕獸斷指夾爆頭 各大網拍通路都有賣

2019-02-25 10:43

肉毒桿菌治偏頭痛 40歲熟女擺脫20年困擾

2019-02-25 10:41

後頸厚粗有如豬頭皮 檢查竟是晚期頭頸癌

2019-02-25 10:25

小孩運動疼痛1至2周以上 小心有先天病變

2019-02-25 10:25

台灣人本來不愛洗澡？解讀台灣沐浴史

2019-02-25 10:13

幼稚園畢業照拍成「歌廳秀」 家長分享自家黑歷史

2019-02-25 10:03

華南雲雨區影響 各地降雨漸趨緩

2019-02-25 09:15

二月強颱代表今年台灣颱風多？彭啟明這麼說

2019-02-25 07:47

壓力大、免疫降 「皮蛇」病人暴增

2019-02-25 03:16

王英偉／從病人參與 落實「病人為中心」

2019-02-25 03:15

國一經期紊亂…查出20公分腫瘤

2019-02-25 03:13

健康你我他／智慧手環在手 健康跟著走

2019-02-25 03:13

樂桃條款 轉降無法下機 未告知可開罰

2019-02-25 00:42

雪山積雪10公分 比上波厚一倍

2019-02-25 00:42

連坍4次 中橫華祿溪段夜間封路 白天2小時放行一次

2019-02-25 00:42

兒童醫材缺貨 醫憂「連武器都沒有，如何打仗？」

2019-02-25 00:42

兒童醫材缺貨已逐年改善 食藥署：特殊醫材 可專案申請

2019-02-25 00:42

台北燈節踩街嘉年華 民眾冒雨等米奇

2019-02-24 23:52

挨批史上最爛…台北燈節400萬人賞燈 創新高

2019-02-24 23:49

搭接駁車等3小時…台灣燈會輸運 228連假備戰

2019-02-24 23:42

石門5水庫人工增雨 德基、鯉魚潭有進帳

2019-02-24 23:42

健康一點靈／雷射切除攝護腺 時間短不出血

2019-02-24 23:15

一天雨一天晴 未來一周天氣看這裡

2019-02-24 22:45

嘉義地震規模3.7 最大震度3級

2019-02-24 22:11
看更多

熱門文章

兒喊沒錢66歲母扛蔬菜台北→台南 媳婦嗆婆：全身都細菌

2019-02-25 10:48

入錯行了？主計總處公布10大高薪族 醫療、科技業竟都「查無此人」

2019-02-25 10:00

41年永福樓熄燈！賓客不捨：我的滿月酒就在這

2019-02-24 21:38

228賞櫻！中部5處櫻花最新花況 有機會遇見櫻吹雪

2019-02-24 16:56

唐綺陽星座運勢週報：射手開始計畫賺錢 魔羯有翻轉人生大事

2019-02-25 07:28

搭接駁車等3小時…台灣燈會輸運 228連假備戰

2019-02-24 23:42

網友分享「#對另一半失望的瞬間」 看完覺得單身真好！

2019-02-24 16:51

一天雨一天晴 未來一周天氣看這裡

2019-02-24 22:45

二月強颱代表今年台灣颱風多？彭啟明這麼說

2019-02-25 07:47

網傳大雪山下雪還交通管制 林管處：氣溫10度以上沒下雪

2019-02-24 15:36

台灣黑熊首訪玉山塔塔加 翻垃圾桶留足跡

2019-02-25 00:03

今日星座運勢／巨蟹微笑獲異性青睞 開源的好時機

2019-02-25 00:00

天氣回溫不明顯 連假才會春暖花開

2019-02-24 19:29

壓力大、免疫降 「皮蛇」病人暴增

2019-02-25 03:16

影／冷氣團發威！雪山主峰成銀白世界　

2019-02-24 16:55

【手足之情】劉雲英／當我們睡在一起

2019-02-25 06:00

法媒：台北為街頭小吃之都 5歐元可飽餐

2019-02-25 11:00

2019日本櫻花情報 京都五大賞櫻景點

2019-02-24 16:33

還沒出門上班，已經厭煩－「微笑憂鬱者」才懂的5件事，妳中幾項？

2019-02-24 21:52

雪山積雪10公分 比上波厚一倍

2019-02-25 00:42

挨批史上最爛…台北燈節400萬人賞燈 創新高

2019-02-24 23:49

【生活點滴】蔡怡怡／打開生命的窗

2019-02-25 06:00

全球唯一！小七聯手達美樂 來超商就能吃現做現烤披薩

2019-02-25 13:10

兒童醫材缺貨 醫憂「連武器都沒有，如何打仗？」

2019-02-25 00:42

【童言童語】蔡宛芳／那青草呢？

2019-02-25 06:00

永福樓最後一夜 老主顧懷舊追味 座無虛席

2019-02-24 23:59

幼稚園畢業照拍成「歌廳秀」 家長分享自家黑歷史

2019-02-25 10:03

雪山今年第二場雪 圈谷成美麗銀白世界

2019-02-24 18:35

健康一點靈／雷射切除攝護腺 時間短不出血

2019-02-24 23:15

衛福部首例！中醫藥研究所2千坪土地擬建長照銀髮園區

2019-02-24 16:18

後頸厚粗有如豬頭皮 檢查竟是晚期頭頸癌

2019-02-25 10:25

愛吃海鮮、火鍋 男子痛風又長出痛風石

2019-02-25 12:23

雙琴俠與台北市民交響樂團 共譜音樂活力！

2019-02-24 18:54

全台哪個縣市最愛進圖書館? 高雄市民

2019-02-25 12:30

敗血症篩檢要3天 新方法僅3分鐘

2019-02-24 19:31

這本台灣旅遊書 熱門借閱竟勝過京阪巴黎

2019-02-25 13:45

胸背痛到像被刀割 男子就醫發現急性主動脈剝離

2019-02-25 11:25

少子市場小 急重症兒童醫材匱乏

2019-02-24 18:57

山友注意！ 登山留廚餘將影響台灣水鹿健康

2019-02-25 07:42

銅板準備好 貓纜縣市銅板價優惠3月4日開始

2019-02-25 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top