桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分
桃園市私立復旦高中大學學測表現超越去年，包括曾羽廷、邵柏爲5科75滿級分，4科60滿級分11人次。國、英、數、自4科60分滿級分學生8人(全國595人)，分別為石宇辰、黃奕榜、黃依婷、廖奕融、曾羽廷、盧可程、許淳貞、邵柏爲；國、英、數、社4科60滿級分3人(全國187人)曾羽廷、邵柏爲、莊林頡。
校方表示，今年大學學測首次採用國、英、數、社、自5科選4科組合級分的方式辦理申請入學，復旦全校533位考生各科滿級分人數國文45人、英文87人、數學84人、自然55人、社會27人，全校117人4科55級分以上，自然科97人社會科56人。另外，276逾半數學生4科總分頂標，自然190人、社會223人較去年185人成長40%，預估以上學生可以通過台、清、交或醫學系第一階段申請入學。
復旦高中校長段台民指出，學生在今年大學學測的表現持續超越往年，頂標學生人數較去年成長20%；值得注意的是今年參加學測的考生當年在免試入學階段，摒除公立明星高中的迷思，有95位學生國中會考5A、31點以第一志願選讀復旦，3年後90%、83人4科55級分以上，99%同學達頂標，學習成效在桃園各高中名列前茅。
段台民說，如果只採計復旦5數理班、1語文班合計245位同學，平均總級分54級分，相當於半數學生達錄取台大標準，這樣的比率在全國菁英高中是很難得的成績，也高於桃園各校平均至少3級分以上。
復旦高中強調，學生不只在課業學習表現出色，也積極投入課外活動，像石姓學生成績優異熱於公益，立志醫療服務，還參加復旦國際偏鄉弱勢貴州服務團隊，學測自然等4科滿級分。還有張姓學生以1A4B的會考成績低標進復旦自然組，學測4科55級分表現優異；J學生行動不便但不自卑學測自然等4科57級分以台清交為目標，原住民A學生讀復旦語文班，學測社會等科53級分，可以原住民族身分申請一流國立大學。
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