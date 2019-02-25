桃95生捨明星高中選復旦 3年後99%學測頂標兩人滿級分

2019-02-25 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市私立復旦高中大學學測表現超越去年，包括曾羽廷、邵柏爲5科75滿級分，4科60滿級分11人次。國、英、數、自4科60分滿級分學生8人(全國595人)，分別為石宇辰、黃奕榜、黃依婷、廖奕融、曾羽廷、盧可程、許淳貞、邵柏爲；國、英、數、社4科60滿級分3人(全國187人)曾羽廷、邵柏爲、莊林頡。

校方表示，今年大學學測首次採用國、英、數、社、自5科選4科組合級分的方式辦理申請入學，復旦全校533位考生各科滿級分人數國文45人、英文87人、數學84人、自然55人、社會27人，全校117人4科55級分以上，自然科97人社會科56人。另外，276逾半數學生4科總分頂標，自然190人、社會223人較去年185人成長40%，預估以上學生可以通過台、清、交或醫學系第一階段申請入學。

復旦高中校長段台民指出，學生在今年大學學測的表現持續超越往年，頂標學生人數較去年成長20%；值得注意的是今年參加學測的考生當年在免試入學階段，摒除公立明星高中的迷思，有95位學生國中會考5A、31點以第一志願選讀復旦，3年後90%、83人4科55級分以上，99%同學達頂標，學習成效在桃園各高中名列前茅。

段台民說，如果只採計復旦5數理班、1語文班合計245位同學，平均總級分54級分，相當於半數學生達錄取台大標準，這樣的比率在全國菁英高中是很難得的成績，也高於桃園各校平均至少3級分以上。