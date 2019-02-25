外國人超愛！伯朗咖啡紅遍歐洲 他讚：和星巴克同櫃

2019-02-25 17:52 聯合新聞網 綜合報導



伯朗咖啡不僅在捷克加油站擁有過半的市占率，更成為約旦、塞普勒斯的第一品牌。圖片來源／ PTT 分享 facebook

外國人不僅喜歡台灣的珍珠奶茶，連這款咖啡也在國外賣得嚇嚇叫！一名網友表示，許多人從小喝到大的「伯朗咖啡」深受外國人歡迎，不僅在捷克加油站擁有過半的市占率，更成為約旦、塞普勒斯的第一品牌。

伯朗咖啡以罐裝咖啡聞名，母企業金車公司多年來積極耕耘國外市場，小至台灣各地的檳榔攤，大到歐洲各大城市，都能看見伯朗咖啡的身影。一名網友在PTT發文表示，「伯朗咖啡，在捷克加油站市占率過半，也在約旦、塞普勒斯成第一品牌，甚至進入伊拉克」，讚嘆「伯朗咖啡成約旦罐裝品牌第一」。

另一名網友也回文分享經驗，他表示以前到卡達出差時，發現超商竟有販售伯朗咖啡，「遠在中東的沙漠地區，居然可以看到在台灣從小喝到大的飲料，而且放的位置很顯眼，就跟星巴克同一個冰箱，不是被擺在連看都看不到的地方」，讓他深受感動。

貼文也引發網友熱議，「真台灣之光」、「不錯啊，行銷全世界」，有網友則對此表示驚訝，「在台灣被嫌到不行，在國外賣到缺貨」、「在台灣被嫌怎麼會賣這麼久」，也有網友發表看法，「因為便宜，只是要提神的老外很愛」、「記得看過外國評論就像咖啡奶昔」、「在國外很紅啊，不止約旦很多國家市佔率都很高」。