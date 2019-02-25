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主動出擊防兒虐 衛福部擬設預警系統

2019-02-25 13:30中央社 台北25日電

立委陳宜民表示，兒虐事件頻傳屢上新聞，衛福部的報告只呈現兒虐致死數，僅為冰山一角...
立委陳宜民表示，兒虐事件頻傳屢上新聞，衛福部的報告只呈現兒虐致死數，僅為冰山一角。記者簡浩正／攝影
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立委關心兒虐案防治，衛福部陳時中說，今年正式整合各保護系統，且擬建置預警風險系統，納入藥酒癮、父母犯罪處遇等高風險因子，主動關懷風險個案，今年6月後會漸趨成熟。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀衛生福利部、教育部、法務部、內政部等主管機關進行「兒少保護業務現況與法規檢視」專案報告。

根據衛福部統計資料，近年因民眾防暴意識提升，兒少保護通報量逐年攀升，近3年通報數都超過5萬件；但若扣除重複通報、已經列案者，近5年的通報量為3萬1千件至3萬5千件之間。

重大兒少虐待包含嚴重虐待及殺子自殺案件，衛福部進一步分析，重大兒虐致死人數近年有略微下降趨勢。但近5年兒少遭受虐待致死案件估計約120人，受害兒少6歲以下者占7成，3歲以下占5成，顯示6歲以下兒少為受虐致死風險較高族群。

陳時中報告時指出，目前持續布建社會福利支持資源，也持續增聘社工人力，兒保社工工作相對風險較高，已擬定薪資提升方案報行政院核定，希望保障社工工作權利。

針對6歲以下高風險兒少，陳時中說，持續推動6歲以下兒童主動關懷方案，也研擬要發展預警風險系統，藉由大數據分析，找出兒虐高風險族群，才能主動及早介入服務。

不過，朝野立委也質疑，各服務方案彼此缺乏整合，資訊無法彙整，可能讓個案被「漏接」。兒保工作也跨及衛福、教育、警政、法務等單位，各單位的橫向聯繫、整合也非常重要。

陳時中表示，目前已整合保護資訊、脆弱家庭個案管理、精神照護資訊管理等系統，將個案服務從通報、集中派案、評估、處遇服務建構完整流程，今年1月已正式啟用，整合衛政跟社政，讓預防工作能更確實。

衛福部保護司長林維言受訪時表示，除了整合系統，未來也希望發展大數據分析系統，分析嚴重個案的家庭結構，串接刑案、戶政、教育系統資料，如父母有沒有藥酒癮、有沒有入監服刑、兒童年紀是不是比較小等，從孩子、父母狀況找出高風險的關鍵因子。

林維言說，透過這套高風險預警系統，如果發現再通報風險高，就會請社工及早家訪且密集訪視。如果家訪都訪不到孩子，也會及早通報警政系統，現在各系統的敏感度都有提高，有助橫向聯繫工作。

社工衛福部陳時中
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