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銅板準備好 貓纜縣市銅板價優惠3月4日開始

2019-02-25 12:35經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市貓空纜車好康優惠又來囉。「北中南東 銅板價搭貓纜」縣市優惠活動即將在3月4日(一)開始；北、中、南、東部(含外島)的民眾，依照各縣市專屬優惠日期，享有不限站數、每趟僅50元的貓纜優惠票價，纜車動物園站還有免費借用語音導覽器服務。台北捷運公司歡迎全國各地民眾準備好銅板，一起來搭貓纜、玩貓空。

貓空纜車現行單程票價為一站70元、兩站100元、三站120元，3月4日(一)起至5月5日(日)止，北、中、南、東部(含外島)地區的民眾，於各縣市專屬優惠期間，持身分證、駕照、戶口名簿或其他政府核發足以識別戶籍地等相關證件，前往貓空纜車車站任一詢問處，即可購買50元單程票一張，不限搭乘站數。若以搭乘三站、單程票價120元計算，每人來回最多可省140元。

搭乘貓纜來到貓空地區，除了欣賞貓空大自然美景，更可以品嘗在地山產佳餚及鐵觀音茶香；此外，纜車動物園站另提供語音導覽器免費借用服務，讓遊客更深度了解當地風土民情，語音導覽器只需押金500元，貓空纜車當日營運結束前至纜車任一車站歸還，押金即全數退回。同時，貓纜各車站詢問處亦備有語音導覽DM，遊客可自由索取後用手機掃描DM上的QR Code，一樣也能擁有語音導覽的便利服務。

台北捷運公司自2017年推出貓纜縣市優惠活動，每年吸引約3萬名民眾同享優惠，為了讓更多民眾用銅板價格享受超值旅遊，今年再接再厲，歡迎全國各地的民眾，把握所屬縣市優惠期間，儘早規劃貓纜旅遊行程。

貓空纜車營運等相關資訊，可瀏覽貓空纜車網站(http://www.gondola.taipei/)，或洽詢本公司24小時客服專線（02）218-12345，臺北市民當家熱線1999(外縣市02-27208889)或瀏覽本公司網站(http://www.metro.taipei/)。

「北中南東 銅板價搭貓纜」縣市優惠活動即將在3月4日(一)開始；北、中、南、東部...
「北中南東 銅板價搭貓纜」縣市優惠活動即將在3月4日(一)開始；北、中、南、東部(含外島)的民眾，依照各縣市專屬優惠日期，享有不限站數、每趟僅50元的貓纜優惠票價，纜車動物園站還有免費借用語音導覽器服務。　圖／台北捷運公司提供
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貓空纜車貓纜票價
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