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新興高中學測歷年新高 陳子頎滿級分最優

2019-02-25 12:25聯合報 記者曾增勳╱即時報導

今年大學學測今天上午公告成績，桃園市私立新興高中今年學生學測成績70級分以上學生16人，其中陳子頎更考取滿級分75級分表現最佳，該校雙胞胎學生闕可容、闕僡珉姊妹，更分別考取70、73級分，方瑋慈考取74級分將跟隨她姊姊腳步選擇醫學系，校方表示，今年學測成績70級分以上16人，從該校國中部直升15人，成績再創歷年新高。

私立新興高中擁有高中、高職、國中及國小部多元學制學校，今年學測成績公告，該校學生陳子頎滿級分75級分、方瑋慈及賴怡方兩人獲74級分，這3名學生都是該校國中部以獎學金直升高中部學生，這次學測成績亮眼，校方與學生合影拍照肯定。

陳子頎考取五科75級滿級分成績最優，他過去高中3年成績均在前3名內，他表示，考取滿級分成績好像一場夢，他完全沒想到，他在考試前在學校做過歷屆試題，遇不會題目追根究底，他對商科、藥學、生物科技學系較感興趣，夢想當老闆賺錢或在專業領域助人。

闕可容、闕僡珉雙胞胎姊妹，從小一起讀書分別考取70、73級分成績，闕可容表示，她想走他父親從事會計相關學系路子；闕僡珉想選擇醫學、牙醫科系。方瑋慈考取74級分，她姊姊2年前滿級分就讀醫學系，她想跟隨她姊妹腳步學醫。

桃園市私立新興高中學測成績創歷年新高，70級分以上學生16人，其中陳子頎考取滿級...
桃園市私立新興高中學測成績創歷年新高，70級分以上學生16人，其中陳子頎考取滿級分成績最佳，師生合影慶賀。記者曾增勳／攝影
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桃園市私立新興高中學測成績創歷年新高，學生陳子頎（左二）考取滿級分表現最佳，雙胞...
桃園市私立新興高中學測成績創歷年新高，學生陳子頎（左二）考取滿級分表現最佳，雙胞胎學生闕可容（右一）、闕僡珉（右二）姊妹及方瑋慈（左一）成績70幾級分，與校長金海鑫（左三）合影慶賀。記者曾增勳／攝影
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滿級分學測雙胞胎
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