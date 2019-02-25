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愛吃海鮮、火鍋 男子痛風又長出痛風石

2019-02-25 12:23聯合報 記者黃寅╱即時報導

69歲林姓男子喜愛大啖海鮮、火鍋痛風史長達20年，每當痛風發作時，就去診所打止痛針與吃止痛藥，但都只能暫時緩解。近幾年手腳開始長出痛風石，手指關節及手肘處關節竟腫脹變形，導致無法工作及穿鞋，還合併胃潰瘍與腎功能退化，所幸經按時服藥一個月，關節才不再反覆腫痛，痛風石也逐漸縮小。

台中市烏日林新醫院過敏免疫風濕科主任林剛民指出，成年人空腹血中尿酸值大於7mg/dl，就可判定為高尿酸血症，而林男治療前的血中尿酸值高達11mg/dl，且因體內過多的尿酸形成結晶，沉積在關節處，於是造成紅腫、發熱、疼痛並引起痛風及痛風石。

他說，此時必須積極用藥來控制尿酸值小於6mg/dl，不能隨意自行停藥，否則尿酸值的變化起伏大反而更易引起痛風發作。

許多痛風患者不願長期吃藥，大多是擔心這些藥物會影響肝腎功能，但林剛民呼籲，罹患痛風性關節炎若是沒有好好控制尿酸，反而會產生腎臟結石，導致腎功能惡化，且反覆使用止痛藥物，只會加劇影響腎功能損傷，長期下來弊大於利。

整體來說，降尿酸藥物並不會傷腎，反而是吃止痛藥才會傷腎；若是痛風石侵犯到關節甚至脊椎，不只會使關節變形，更會造成四肢麻痺、癱瘓。

營養科主任姜秋月建議，民眾有尿酸值偏高或痛風發作，必須避免吃帶殼海鮮、動物內臟、五花肉及小魚乾等高普林食物，也須控制肉類攝取。另外，高脂肪飲食會抑制尿酸代謝，故少吃油炸食物、少喝火鍋湯、肉湯，每天固定補充至少2000C.C.的水，幫助尿酸正常代謝，以及正常作息睡眠，改變生活型態，多管齊下才能控制痛風。

69歲林姓男子喜愛大啖海鮮、火鍋，痛風史長達20年，手指關節及手肘處關節竟腫脹變...
69歲林姓男子喜愛大啖海鮮、火鍋，痛風史長達20年，手指關節及手肘處關節竟腫脹變形。圖／烏日林新醫院提供
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台中市烏日林新醫院過敏免疫風濕科主任林剛民（右）指出，降尿酸藥物並不會傷腎，反而...
台中市烏日林新醫院過敏免疫風濕科主任林剛民（右）指出，降尿酸藥物並不會傷腎，反而是吃止痛藥才會傷腎。圖／烏日林新醫院提供
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69歲林姓男子喜愛大啖海鮮、火鍋，痛風史長達20年，手指關節及手肘處關節竟腫脹變...
69歲林姓男子喜愛大啖海鮮、火鍋，痛風史長達20年，手指關節及手肘處關節竟腫脹變形。圖／烏日林新醫院提供
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痛風腎功能火鍋
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