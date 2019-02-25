打破城鄉差距 苗栗、建臺高中成績亮眼

2019-02-25 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



大學學測變革5科選考4科，成績今天公布，苗栗市私立建臺高中學生張哲愷5科全考，拿下75滿級分，國立苗栗高中學生黃子軒73級分，也是創校最高分，2人都是縣府「就近入學激勵方案」（鮭魚回流）留在苗栗，讀書方法都是自我要求認真，打破城鄉差距刻板印象。

建臺高中270人參加學測，僅有13人選考4科，其餘都是全考5科，校長黃添敏說，除張哲愷75級分外，70級分以上7人，也是創下學校紀錄，3年前縣府就近入學激勵方案獎學金，18人就近讀建臺高中，選考4科平均達54.94級分，成績表現相當亮眼，打破城鄉差距。。

苗栗高中學測成績也大幅提升，黃子軒73級分，創下學校紀錄，校長黃國峰是苗栗在地子弟，他最感欣慰，除了最高分外，尤其中等成績學生往上提升，尤其今年選考4科變革，可能出現放棄特定科目下，成績還持續進步，平均級分從2016年37.25分，持續提升到今年40.52分。

張哲愷3年前國中會考成績5A9+，他說，沒有10+刺激他高中更努力，認真讀書減受3C產品影響，此外，他認為留在苗栗讀書英語學習很重要，建臺老師教學努力，學校舉辦英語話劇、演講等活動，激發學習熱忱，他沒有感受到城鄉差距，受父親影響計畫上台灣大學法律系，將來當法官守護正義。