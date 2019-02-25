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千人朝聖！登山圈年度盛會 二手裝備市集盛大展開

2019-02-25 12:08聯合新聞網 台北訊

受戶外人歡迎的《健行筆記》二手裝備市集，昨天在台北花博舞蝶館廣場前盛大展開。雖然受到華南雲雨區及大陸冷氣團的影響，整天天氣濕冷、大雨不斷，但現場依舊熱鬧非凡。民眾不畏風雨、發揮戶外人的精神，共有近萬件商品，超過1,000位戶外人搶破頭，錯過就要再等一年！

今年的100個二手裝備交易攤位、以及15攤美食，在短短三個小時的活動時間內幾乎全數交易一空！《健行筆記》負責人王迦嵐表示，這次二手市集的精神為「三不一沒有」原則—不銷售全新裝備、不做過度包裝、不製造一次性垃圾、沒有理由不來逛！喜愛戶外也真心愛地球！

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二手市集讓資源有效利用 創造循環經濟

戶外裝備訴求耐用性及適用性，由於強調耐用，製造成本較高，價格相對昂貴；在適用性方面，因應不同環境的需求，所需裝備不盡相同，因此許多戶外裝備在購入後，常在使用兩三次後便不再使用，相當浪費。《健行筆記》創辦二手市集的初衷，正是希望讓戶外裝備能被循環利用，避免資源的浪費。

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環保新「三不」獲民眾認同 樹立典範

今年是《健行筆記》繼2018之後，第二度舉辦二手裝備交易市集，延續環保愛地球的精神，全場限二手裝備交流／以物易物／老裝備收藏分享性質，禁止販售批發貨、倒店貨、自製裝備；不做過度包裝、也不製造一次性垃圾，參與的美食攤位不提供一次性餐具，到場民眾必須自行攜帶餐具／杯子，所有攤主在活動結束後須自行將垃圾帶離、並將場地恢復原狀，吸引許多認同《健行筆記》環保理念的民眾參與，彼此共同以實際的行動建立環保典範。

全台山野玩家獻出家藏珍寶 二手市集搶好物熱鬧滾滾！

由於二手裝備市集於2018年首度舉辦時，有山友獻出享有「背包界勞斯萊斯」美名的GREGORY登山包、登山自行車、稀有絕版品等超值好物。此外，各式戶外服飾、戶外裝備現場應有盡有，在戶外運動圈樹立相當高的口碑，今年《健行筆記》早早在活動宣傳中公告，使得全台各地山野玩家一呼百應，齊聚花博，2019年攤數較2018多出一倍，總共100攤素人山友、超過 10,000件戶外二手裝備，參與民眾人數更勝前一年。

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而今年出現在交流攤位中受到高度矚目的包括在高山、戶外都方便使用的啤酒機、咖啡機；除此之外，現場包括防水外套、保暖中層、內層排汗衣、各式登山包、水袋包、帳蓬、睡袋、地墊、頭燈、登山杖…等等，其中也不乏始祖鳥、The North Face、Norrona老人頭、神秘農場...等知名戶外品牌，山友們各自針對所需，交易得不亦樂乎，許多人不費分文就換得自己喜愛的戶外用品，既省荷包又環保，這也是每年二手裝備市集都大受歡迎的原因。

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15攤美食飄香 呷好呷 顧環保

除了二手裝備，《健行筆記》嚴選的15攤美食也倍受現場民眾好評，包括鹽漬櫻葉餅、日式燒果子、野菜炊飯飯糰、手工烘焙、手工泡菜等，難得的是，攤主不提供一次性餐具，民眾也都配合自備餐具前來，徹底做環保，讓整場活動有好物分享又可品嘗美食，《健行筆記》也希望透過這樣的活動，讓山友和更多民眾有機會實踐分享交換、物盡其用、時刻愛地球的理念。

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