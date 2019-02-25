防治自殺 出現「四不」症狀應留意

2019-02-25 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市政府自殺防治中心今公布106年自殺死亡通報資料，該年25歲至64歲的勞動職業人口中有213人死於自殺，佔該年度自殺人數70%，自殺原因分別為「人際因素」(55.12%)、「心理健康因素」(55.05%)及「工作經濟因素」(18.43%)。諮商心理師邱永林說，自殺的人不是「想死」，而是「不想活」，若發現身旁同事、家人有異樣，應即時給予援助以防憾事發生。

邱永林說，以往企業舉辦心理諮商時不少職員會將此課程當作「有問題的人才去」，導致有需求的人羞於參加而錯過受援助的機會，因此近年建議企業以正向獎勵方式鼓勵職員參加，對於正在承受職場壓力及困擾的民眾，邱永林建議可以學習放鬆技巧來提供自我照護，企業也可透過企業諮商(EAPs)來進一步保護企業員工和主管的身心健康。

邱永林提醒當身邊親友出現下述症狀，可能即有輕生念頭，第一，將心愛物品、寵物一一轉交給別人收藏、照顧卻交代不出具體交還時間；第二，情緒起伏過大，例如前一天還極度低落陰沉，不過隔一日卻突然恢復正常，情緒的大起大落也是關鍵警訊；第三「四不」症狀出現，如笑不出、哭不出、吃不下、睡不著，也是需多加留意的現象。

為防治自殺，台北市政府自殺防治中心協助企業單位建構「職場心理健康暨自殺防治守門人關懷網絡」，結合台北市政府勞動局及社區心理衛生中心共同辦理「職場心理健康員工協助方案」及「職場自殺防治與宣導」，以公私協力方式深入職場了解主管與員工的心理壓力與需求，進而提供適切服務與資源連結。

另衛生局提醒民眾時時以「friendly」檢視自我壓力，以及早尋求專業協助。

Face面對：正視職場壓力與負面想法

Rest休息：適時的休息與放鬆

Internal Exit心靈的出口：需求時尋求專業心理師協助

New day新的一天：以全新的自己來面對每一天

Lovely you可愛的你：你仍然是可愛、愉快的你